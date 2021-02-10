  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用

社會 11:00 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

澳門已有約600名市民接種國藥疫曲。

澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日，山頂醫院醫務主任李偉成今（10日）表示，已經有約600人接種，沒有人出現副作用，接種過程順利，預料2月下旬可讓全澳市民接種，呼籲優先人群盡快預約。

疾病預防控制中心傳染病協調員梁亦好表示，預約接種系統由昨日（9日）開放至今，已有約4,700人預約，情況理想，餘下的40萬劑國藥疫苗將於近期交付，復星-BioNTech疫苗則將於本月底至下月（3月）初抵澳，而阿斯利康疫苗預計第3季交付。

她又表示，雖然新冠疫苗的研發比一般疫苗少了接種後的長時間觀察，但全球死亡數字多，不可能待數年後才接種，當局會謹慎應對，也設有接種後不良事件監測機制。以國藥疫苗為例，在全球已接種逾2,000萬劑，暫時未見有嚴重不良事件發生；而根據各疫苗的研究，保護力可超過半年。

新冠疫苗問與答，按圖即看：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解腦幹中風死亡風險高患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【地鐵怪漢】男子地鐵拉低口罩吮聞腳趾　網民斥嘔心：索一索精神爽利
今日 10:31
【地鐵怪漢】男子地鐵拉低口罩吮聞腳趾　網民斥嘔心：索一索精神爽利
夫婦好彩洋樓疑因財困墮樓亡　兒子被帶返警署助查
今日 10:27
夫婦好彩洋樓疑因財困墮樓亡　兒子被帶返警署助查
【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封
今日 10:38
【封區檢測】土瓜灣封區檢測1700人未有發現確診個案　獲當局於今早10時解封
澳門 傳染病 疫苗 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人