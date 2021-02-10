【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用

▲ 澳門已有約600名市民接種國藥疫曲。

澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日，山頂醫院醫務主任李偉成今（10日）表示，已經有約600人接種，沒有人出現副作用，接種過程順利，預料2月下旬可讓全澳市民接種，呼籲優先人群盡快預約。

疾病預防控制中心傳染病協調員梁亦好表示，預約接種系統由昨日（9日）開放至今，已有約4,700人預約，情況理想，餘下的40萬劑國藥疫苗將於近期交付，復星-BioNTech疫苗則將於本月底至下月（3月）初抵澳，而阿斯利康疫苗預計第3季交付。

她又表示，雖然新冠疫苗的研發比一般疫苗少了接種後的長時間觀察，但全球死亡數字多，不可能待數年後才接種，當局會謹慎應對，也設有接種後不良事件監測機制。以國藥疫苗為例，在全球已接種逾2,000萬劑，暫時未見有嚴重不良事件發生；而根據各疫苗的研究，保護力可超過半年。

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責任編輯：陳麗娜