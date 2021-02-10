【情人節2021】新春情人節設心型打卡位 K11 MUSEA藝術濃情配戶外公園下午茶應節

▲ K11 MUSEA 推出法式優雅二月華麗之旅，在中庭也掛了一個C'est Mon Cœur紅心。(相片來源︰K11 MUSEA)

疫情下大家無法外遊，在港「擬似旅遊」成為最佳的心靈補償，尤其今年年初三疊正情人節，尖沙咀的K11 MUSEA推出法式優雅情人節獻禮，大堂的紅心打卡位更是重點所在。

K11 MUSEA 浪漫2月紅心換情真

疫情下大家沉鬱的內心已喊過無數次「我要去旅行」，香港各商場也看到你的欲望，「偽出國」的打卡點紛紛出爐。尖沙咀主打藝術路的 K11 MUSEA 就在入口地段的Opera Theatre 掛上懸浮的紅心形裝飾 C'est Mon Cœur ，在此之下許願情人節就相當應景。

K11 MUSEA這次從藝術、時尚與美饌拼湊成一場精緻的法國之行，由品味薰陶到味蕾滿足，半天遊相當不錯。法國人鍾情藝術，於C'est Mon Cœur下打卡後，可於 K11 MUSEA Gold Ball 參觀由泰國當代藝術家Rirkrit Tiravanija 創作的作品「untitled 2015 （Demain est la question）」（意指「明天是道題」），一張乒乓球桌玩味十足。藝術家強調人與周圍環境間的互動，通過將視覺藝術、運動、表演和社交互動相互結合，鼓勵公眾參與藝術創作過程，本來擬定顧客可即場玩，但疫情關係也暫時擱置。

▲ K11 MUSEA 7樓的Bohemian Garden變成一片綠草地。(相片來源︰K11 MUSEA)

Bohemian Garden 戶外公園下午茶體驗

意猶未盡，還可到 6 樓 K11 Art & Cultural Centre 觀賞「尋跡」（Tracing the Fragments）藝展，展示一系列中東歐及中國當代藝術作品。「尋跡」的精選作品引領觀眾探索有關「時空」的概念，當中有王功新的《不可坐的》，將4張椅子的椅板注滿水，在移動燈泡映照下倍有詩意，也讓觀眾穿梭於真實與幻想之間；另有匈牙利畫家Ilona Keserü 的心形墓碑主題畫，在愛與死亡中又找到正能量。

至於K11 MUSEA 情人節的「主菜」，則是7樓的Bohemian Garden，這裏將會化身為「Terrasse de Verre」——即戶外用餐體驗，洋溢法式風情，當中可品嘗 Fortnum & Mason 的經典下午茶精緻美點，更可於期間限定 Blooms & Blossoms花店選購花束，贈予愛侶，2人套餐為$ 1,980，由即日至3月14日每天有3個時段供應。

另外，坐擁維港壯麗景色的 K11 ARTUS 寓館餐廳 The Commune，亦在情人節當天提供甜蜜套餐，由輕盈小吃開始，選擇包括青木瓜沙拉卷、檸檬漬油甘魚、日式五花肉刈包以及峇里牛肉他他。主菜則是辛香惹味的酸辣海鮮燴意大利飯、豐腴多汁的和牛牛小排等，$1,300兩位也是浪漫之選。

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顧客可下載「K11 HK」手機應用程式並使用MUSEA ROUGE: Experience Paris at K11 MUSEA地圖，到訪不同地方，尋找16個法式驚喜景點。

「尋跡」（Tracing the Fragments）

日期︰即日起至 2 月 28 日

開放時間︰10am至10pm

地點︰K11 MUSEA 6 樓 K11 Art & Cultural Centre 605 號舖

記者︰馮柏偉



