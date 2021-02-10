【KO肚脹放屁】腸胃敏感經常肚脹兼放屁　營養師黃凱詩：可嘗試低FODMAPs飲食【內附詳情】

▲ 營養師黃凱詩指出，腸胃敏感經常肚脹兼放屁的人士，嘗試低FODMAPs飲食，可能會將問題解決。

我倆正聚精會神看日劇，Bonnie突然神情呆滯，按着肚子，「呠」一聲巨響，我用驚訝的眼神望着她，她笑言︰「放心！響屁不臭的。」我回答︰「放屁乃人類正常生理狀態。」她說︰「我明白，但近日腹瀉、腹脹時有發生，真令人困擾。」

我問︰「有看過醫生嗎？」她說︰「有。吃了藥是好一點，但之後情況好像沒多大改善。」我建議︰「你這個年紀，應該安排照一照腸鏡。」

▲ 營養師黃凱詩表示，一些食物進入身體後，在腸臟會被細菌發酵，從而產生大量氣體，導致肚脹及放屁。（iStock圖片）

她瞪着我︰「我還年輕！而且，疫情期間，不便到訪醫院。」

我點點頭︰「明白的。或者，試一試低FODMAPs飲食，可能會將問題解決。」

「是甚麼的飲食？可以說得清楚點嗎？」她問。

我解釋︰「簡單來說，對某些人而言，一些食物進入身體後，在腸臟會被細菌發酵，從而產生大量氣體；又或者，食物未能完全吸收，導致過多水份進入腸道，都會容易造成肚瀉，情況與亞洲人飲用牛奶後的反應類同。」

她說︰「早前，我已經按你建議，戒掉牛奶，現已改飲豆奶或燕麥奶。」

我說︰「即是你腸胃敏感的源頭，非只因為乳醣。」

她問︰「即是還有其他食物要避免嗎？」

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我說明︰「沒錯。但有機會只是暫時性，可嘗試減少蒜頭和洋葱。果糖都是致敏來源之一，所以，要減少較多果糖的水果，如︰蘋果、車厘子、無花果、杏脯、芒果、桃、梨、布冧、西瓜等。還有些果寡醣較高的蔬菜都要減少，例如椰菜花、蘑菇、蘆筍和豆類等。」

她突然說︰「啊！怪不知近期情況嚴重了，因為，我一星期內，已經幹掉兩箱32mm車厘子。」我說︰「富貴富貴。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）