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【另結新歡】母親離世半年父親速結新歡　女兒呻父女關係疏離：變到好似室友

親子 11:49 2021/02/10

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一名女網民日前在討論區發文，指母親離世不到半年，父親便另結新歡，令父女關係變得疏離。

父母發展新戀情，子女未必能夠接受。日前一名女網民在討論區「Dcard」發文，指母親過身不到半年，父親速結新歡，令她感到不受重視，父女關係變得疏離。

該名網民指，得知爸爸另結新歡時，她難過得哭起來，父親雖有問她是否介意，但她覺得自己沒有權力阻止他拍拖，「所以冷淡地回覆，你喜歡就好」。父親對於新戀情毫不忌諱，在親戚面前「拖晒手仔」，表現親密。

樓主指，自從父親認識新女朋友，父女關係變得疏離，父親每晚都會陪女朋友吃飯，有時不回家睡覺。樓主生日時，父親更帶同新女朋友為她慶祝，令她感到不快，「我生日，做咩要叫埋佢？我唔會接受佢做我媽」。

樓主亦有感現時與父親的關係如室友，每日見面時間不多，說話也是一句起、兩句止。樓主為此感到煩惱，詢問網民該怎樣做，才能改變現狀，又不會令父親難堪。

網民對此有不同意見：

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責任編輯︰王明芳

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