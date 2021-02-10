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【情人節2021】元朗YOHO MALL設日式「小青森都市農莊」 30米夜櫻步道變打卡位

休閒消費 11:23 2021/02/10

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元朗 YOHO MALL的日系30米夜櫻步道，也是打卡熱點。(相片來源︰YOHO MALL)

元朗的YOHO MALL，在新春情人節推出「小青森—都市農莊」，以重塑青森縣的景色名物，並以津輕風鈴、弘前櫻花、完熟蘋果及睡魔祭典為場景重點，其打卡位充滿日式情懷。

日本青森縣的睡魔祭歷史悠久，參與祭典的小朋友都會提着「金魚睡魔燈籠」，幫忙趕走睡魔。「小青森—都市農莊」中有全手工製作高70厘米的立體「金魚睡魔燈籠」，由札製、錶裝、黏合、至人手逐筆上色，完成後直送香港。由多個「金魚睡魔燈籠」打造成的金魚燈海裝置，於夜間燈籠更會發亮倍添祭典氣氛，情侶來打卡一流。

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情侶漫步　30米夜櫻之道

為配合春節，YOHO MALL亦帶來長30米的夜櫻步道，展現豐盛的櫻花，更掛上閃亮星燈，在光影交織下重塑「青森夜櫻」美景，偽出遊的「移情目的」正是如此。另外，因青森津輕地區的手工琉璃廣為人知，今次YOHO MALL亦有長逾16米的「聲之步道」，展示超過300個津輕風鈴，色彩清雅，各印有清新的圖案並繫上祝福字句；配合晚上的閃爍燈飾，猶似繁星相伴，情侶們也可感受小確幸的光景。

 講到青森的「名物」，其出產的蘋果更是遠近馳名，商場亦參照其特產信濃甜蘋果作為外形，打造高達3.5米的蘋果小屋，屋內放置一棵「參天蘋果樹」，由心動的燈飾圍繞，地上並飾以色調柔和的小夜燈，把愛與祝福帶進日常。

品嘗青森蘋果點心

要品嘗青森蘋果美饌，在活動期間，YOHO MALL特意聯同場內多間餐飲食肆，推出以蘋果為主題的特色美食，包括Glasshouse的風味「蘋果金寶配香草雪糕焦糖糖漿」、人氣Tamago-en的「海鹽拖肥蘋果肉桂梳乎厘班戟」、來自Green Waffle Diner的「Caramel Ginger Apple Waffle with Ice-cream」等，讓情侶感受愛的滋味。

「金魚睡魔燈籠」由日本直送，原味十足。(相片來源︰YOHO MALL)

YOHO MALL「小青森—都市農莊」 
地址︰元朗朗日路8-9號及元龍街9號   
電話︰2554 0023
日期︰即日至4月6日
活動時間︰10am至10pm
活動地點︰YOHO MALL I 地下園林

記者︰馮柏偉

 

農曆新年 情人節 商場活動 商場 元朗區 Yoho Town

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