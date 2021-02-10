【食用安全】 雪櫃不是「萬能」無法殺滅細菌 拆解新年剩菜存放雪櫃最佳保存期

▲ 一文睇清剩菜可存放雪櫃時間。

每逢新年，家家戶戶會煮大量餸菜，若吃不完，不少人都會選擇放在雪櫃冷藏，但其實不同食材可存放在雪櫃的時間都有所不同。TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。

剩菜可存放雪櫃時間

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以已煮熟或開封食物計算，食物可在雪櫃（約4度或以下）存放1至7天不等，比如豬肉、牛肉只可放3至5天，含菜或肉的湯則可放3至4天。至於新年中式菜最常見的魚、蝦、蟹及鮑魚等，黃凱詩建議存放1至2天最安全。

她解釋，雪櫃沒有殺菌作用，只能減慢細菌繁殖速度，避免交叉感染，但部分食物，比如脂肪或蛋白質較高的肉類、雞肉，是細菌活躍的媒體，故存放時間愈短愈好。

至於為何漢堡包只可放1至2天，她指出原因是漢堡包的漢堡扒多由碎肉組成，接觸面大及長期曝露空氣，會增加細菌感染的機會。

黃凱詩續指，市民應等待食物放涼後才放入雪櫃。如需以微波爐翻熱，則以3分鐘為佳，並宜於翻熱1分半時把食物稍微翻一翻，使受熱更平均。

她建議，市民可在翻熱前在食物中加一茶匙水，製造蒸氣效果。

翻叮時期愈長，食物愈少細菌、安全，但食物質素卻會因而下降。

剩菜可存放冰格時間

未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。

在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

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責任編輯：羅嘉欣