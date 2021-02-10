  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】 雪櫃不是「萬能」無法殺滅細菌 拆解新年剩菜存放雪櫃最佳保存期

健康 11:36 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

一文睇清剩菜可存放雪櫃時間。

每逢新年，家家戶戶會煮大量餸菜，若吃不完，不少人都會選擇放在雪櫃冷藏，但其實不同食材可存放在雪櫃的時間都有所不同。TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。

剩菜可存放雪櫃時間

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以已煮熟或開封食物計算，食物可在雪櫃（約4度或以下）存放1至7天不等，比如豬肉、牛肉只可放3至5天，含菜或肉的湯則可放3至4天。至於新年中式菜最常見的魚、蝦、蟹及鮑魚等，黃凱詩建議存放1至2天最安全。

她解釋，雪櫃沒有殺菌作用，只能減慢細菌繁殖速度，避免交叉感染，但部分食物，比如脂肪或蛋白質較高的肉類、雞肉，是細菌活躍的媒體，故存放時間愈短愈好。

至於為何漢堡包只可放1至2天，她指出原因是漢堡包的漢堡扒多由碎肉組成，接觸面大及長期曝露空氣，會增加細菌感染的機會。

黃凱詩續指，市民應等待食物放涼後才放入雪櫃。如需以微波爐翻熱，則以3分鐘為佳，並宜於翻熱1分半時把食物稍微翻一翻，使受熱更平均。

她建議，市民可在翻熱前在食物中加一茶匙水，製造蒸氣效果。

翻叮時期愈長，食物愈少細菌、安全，但食物質素卻會因而下降。

剩菜可存放冰格時間

未經煮熟的食物較已經煮熟的食物儲存時間長。以在冰格(-18℃)存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。

在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

同場加映：隔夜蔬菜致癌風險

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 營養師

最高瀏覽

【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人