【師父有請】好姊妹岑杏賢+朱千雪成幸福人妻　湯洛雯請教麥玲玲擺陣旺婚姻

▲ 朱千雪、湯洛雯、岑杏賢及蔣家旻任嘉賓。

由林盛斌（Bob）及麥玲玲一同主持的邵氏製作新一輯節目《Master's Talk》（《師父有請》），首集邀請到「2Line黨」當中的成員朱千雪、湯洛雯、岑杏賢及蔣家旻任嘉賓。

好姊妹朱千雪、湯洛雯、岑杏賢、蔣家旻及張嘉兒被稱「2Line黨」，早前當中成員除張嘉兒外，同往由林盛斌（Bob）及麥玲玲主持的節目《Master's Talk》（《師父有請》）任嘉賓。

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朱千雪在節目稱入行8年沒被人追過，而湯洛雯忍踢爆千雪說：「我知為何，如果有人主動問她拿電話號碼，她會答：『你Send e-mail給我啦！』」

▲ 朱千雪、湯洛雯、岑杏賢及蔣家旻任嘉賓。

千雪自認死纏爛打形

另外講到愛情觀，湯洛雯指朱千雪看似理智其實是死纏爛打形，而且包容度非常大，是可以另一半「去滾我唔知咪算」，朱千雪亦直認不諱：「他道歉就可以啦，除非仔不鍾意我。」十分大方。

另外，麥玲玲指：「娛樂圈要好紅就一定唔會嫁得好」，並謂「如果好紅一定有傷官星，而傷官星就一定是剋夫星，所以一線、好紅的星是好難嫁得好。當你好紅的時候，就不可以對感情有太大期望，除非急流勇退。」

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至於湯洛雯對此話題似感興趣，多度問師傅關於結婚問題。

湯洛雯講，自與馬國明拍拖後，常被問何時結婚，湯洛雯坦言被問到有點厭，笑稱：「問題是，我女仔嚟架嘛，人哋都未求婚，我點講啫，但如果佢求，我一定講。」

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朱千雪嫁醫生、岑杏賢嫁金融才俊成幸福靚太，麥玲玲教路，如果女生想嫁得好，屋居要注意幾件事：「首先開放式廚房，是不利感情。現在流行透明廁所，好似酒店般，亦都不好。另外，亦不可以有太多鏡。」

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玲玲教催旺桃花

同時麥玲玲稱，在家的正南方擺放不易凋謝的鮮花，如蘭花，也有利感情運。

除家居的風水布局外，麥玲玲指：「香港女仔好鍾意著黑或灰衫，因為顯瘦，但這些顏色都是極不旺桃花的。」

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同場加映：湯怡訪問