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【食用安全】1歲男童嘔吐發燒一周糞便驗出肝吸蟲卵　揭家中砧板生熟不分致病

食用安全 11:44 2021/02/10

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1歲男童嘔吐發燒一周，從糞便中驗出肝吸蟲卵。

生熟食物要分開處理，內地一名1歲男童連續一周內突然出現發燒、嘔吐等症狀，求醫檢查發現他很可能是感染寄生蟲，其後亦在他的糞便中，驗出經常寄生在海鮮中的肝吸蟲卵。醫生進一步問診才知，男童染病原來與家中使用砧板的習慣有關。

據《中山日報》報道，廣東中山一名1歲男童去年底因持續一周發燒、嘔吐入院，醫生檢查發現男童的嗜酸性粒細胞數目偏高，可能有寄生蟲感染或過敏情形，抽血及糞便化驗後，在糞便中證實驗出肝吸蟲卵，一種常寄生在海鮮中的寄生蟲，可致膽管炎等情形出現。

醫師隨後深入了解，得知男童雖然沒有進食生魚片，但家中平時處理食物時，都習慣使用同一個砧板，生熟食物不分，估計是因此令男童染上肝吸蟲。而男童經藥物治療後已恢復健康出院。

報道指，肝吸蟲病源體被國際癌症機構（IARC）列為一類致癌物。肝吸蟲的幼蟲常寄生在淡水螺和魚蝦體內，被吃下後會在人體腸道孵化，爬入膽管安家。一旦進入人體，肝吸蟲可在人體長期存活，長達20至30年。

而感染初期症狀並不明顯，長時間後膽管會出現局限性擴張、管壁增厚，大量蟲體可引起膽汁阻塞，造成膽管炎、膽管肝炎等情形出現。

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責任編輯：羅嘉欣

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