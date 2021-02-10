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醫管局17間普通科門診新春假期提供服務　額外增加1200個診症名額【內附門診名單】

社會 11:45 2021/02/10

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（經濟日報資料圖片）

農曆新年假期即將展開，醫管局今日(10日)公布，因應新冠肺炎疫情及冬季服務高峰期，將加強普通科門診診所農曆新年期間的服務，包括在假期期間增加約1,200個額外診症名額；另外有4間普通科門診診所亦會額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務，配合市民的求診需要。

發言人稱， 市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公院急症室等候時間；市民亦可瀏覽食衞局基層醫療指南，選擇合適家庭醫生的應診資料。市民如於假期期間需要領取新冠病毒樣本收集包或遞交樣本，可到11間普通科門診診所。

醫管局同時提醒市民，因應新冠肺炎疫情反覆，市民於節日亦應繼續保持警惕，避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。

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責任編輯：陳正怡

疫情 公立醫院 農曆新年 新冠肺炎疫情

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