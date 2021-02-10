【大頭娃娃】搽抑菌膏紓緩濕疹變大頭娃娃　嬰兒求醫揭藥膏添加類固醇

▲ 一名嬰兒使用抑菌膏後面腫，變成「大頭娃娃」。

山東青島出現「大頭娃娃」，有家長持續為嬰兒搽抑菌膏，欲紓緩濕疹不適，結果暴肥，出現面腫、多毛等症狀，因而求醫。經調查後發現，藥膏非法添加類固醇。當局已勒令涉事停止生產、封存違禁產品，並罰款逾47萬人民幣。

綜合內地媒體報道，青島一名張姓母親最近反映，其3個月大的兒子曾持續使用江西省樟樹市生產的「七草兩葉抑菌膏」，後來出現面部腫大、多毛等異常症狀，體重暴增。停用藥膏後，男嬰出現嚴重皮膚問題，包括脫皮、出現類似蘚狀皮膚等症狀。醫生發現，嬰兒皮質醇數值偏低，不排除為外部原因所致。

經第三方機構檢測後，當局昨日（9日）證實該款「七草兩葉抑菌膏」非法添加白色粉末原料，為皮質類固醇「丙酸氯倍他索」，含量達24.08微克/克，濃度達92%。涉事抑菌膏由江西真潤健康產業有限公司生產。

目前當局指該公司違反相關規定，依法罰款逾人民幣477,450元，並已責令該公司停產、封存庫存產品。

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衞生署：皮質類固醇可致嚴重副作用

根據本港衞生署的資料，皮質類固醇包括我們身體腎上腺皮質所產生的天然激素及其合成類似物，在正常情況下，身體會產生這些人體必需的激素，以保持健康。皮質類固醇的分泌與眾多的生理反應有關，包括壓力反應，免疫反應和控制發炎情況等。它們可抑制和減輕如腫脹、發紅、痕癢和過敏反應等的發炎症狀，亦常應用於治療各種炎症和免疫系統相關的疾病。

皮質類固醇是非常有效的藥物，但亦可引致非常嚴重的副作用，嚴重程度取決於劑量、藥物種類和療程的長短。患者於用藥後短期內可能會出現以下的副作用：

水腫，導致下肢腫脹

情緒波動或情緒出現變化

食慾增加導致體重增加，尤其是脂肪易堆積於腹部，臉部和後頸

長期服用口服皮質類固醇，則可能會出現白內障、青光眼、月經失調等副作用。

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責任編輯：羅嘉欣