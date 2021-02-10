【貪玩惹禍】好奇磁鐵在體內是否有磁性　痴迷科學少年吞54塊磁石做實驗險死

▲ 痴迷科學少年好奇磁鐵在體內是否有磁性，吞54塊磁鐵做實驗。

英國一名痴迷科學的12歲少年，為了試驗磁鐵在體內是否有磁性，居然吞下54塊磁鐵。4日後發現磁鐵沒有排出體外向母親求助，被緊急送進醫院。醫生表示，假如少年沒有及時告訴母親，將會死亡。

據《DailyMail》報道，12歲少年Rhiley Morrison是一名自閉症及過度活躍症（ADHD）患者，非常熱愛科學及做實驗。Rhiley Morrison表示，想知道磁鐵在體內是否仍有磁性，當磁鐵在體內時，可否吸住肚外的銅。於是他於1月1日及4日分別吞了一堆磁鐵。

不過，4日後Rhiley仍未見有磁鐵排出體外，於是選擇告訴母親，並馬上送往醫院。當時醫生看到X光片時估計Rhiley可能吞了25至30塊，並擔心磁鐵或會燒穿器官組織，造成致命內傷，於是馬上做手術。最後經6小時的手術，取出54塊磁鐵。

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術後Rhiley整整10日無法動彈，同時不斷嘔出綠色的液體，也無法進食、如廁。事後也反省自己的行為，拍片建議大家永遠都別吃磁鐵。

本港醫生：誤吞2塊磁石足以致命

本港兒科醫生張傑表示，誤吞2塊磁石足以致命，因磁石比一般鐵塊的危害大得多。普通一塊鐵可以排泄出來，但磁鐵有磁力，2塊或以上就會黐著腸道，血液不能流通令腸道壞死，會有生命危險。

不過，由於腸道較長，切除局部腸道後不會影響健康，腸道會自然癒合，不會有後遺症。張傑提醒家長，遇到同類事件切勿自行扣喉，令磁石有機會誤走入氣管，或對食道做成二次傷害，除非是即時發現孩子吞下一刻。

小朋友常誤吞異物出意外

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責任編輯：羅嘉欣