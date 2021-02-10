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【求肝續命】25周早產換肝手術後新進展　8月大信信笑容滿面拆除導管

兒童健康 12:47 2021/02/10

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本港25周早產出世男嬰「信信」出現肝臟纖維化，獲得善心叔叔捐肝，手術後進展理想。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝。信信在本月1日成功進行器官移植手術，現時約8個月大的他手術後在院休養觀察，爸媽在社交媒體分享兒子的最新情況，肚屙情況改善，退了水腫，身上的喉管亦開始可拆掉，最開心是他不停地笑，令人感到安慰。

信信手術後笑逐顏開

信信在2月1日進行器官移植手術，現時已過一星期多，其父母今日（10日）凌晨於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的最新情況，讓關心他的網民放下心頭大石。父母表示太忙而忘記報告信信前日的情況，當日護士表示信信姑娘「超級開心」，笑了一整天，有感他的身體狀況愈來愈好，沒有太多不適。

見到媽媽來了就更加笑到口都開晒……我見到隻豬仔塊面都收晒水，變返當初個B樣，同埋姑娘同我講佢頸仔條中央導管終於都可以甩咗喇。

信信最新情況，看見媽媽來探望，笑逐顏開。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

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可拆除中央導管

信信面部消水腫，亦可拆除中央導管，而他因為進行了器官移植手術，日前才開始食奶，腸道要適應回運作，肚屙了很多次，此情況亦有好轉。

之前姑娘話佢肚屙咗好多次，當日都係屙咗3次有好轉喇，紅屁股都有所改善啦！而家期待緊今日可以拆得肚仔嘅釘喇。

家人都希望好消息可以陸續有來，盼望信信加油，努力將氣喉及排水管都可以甩掉就更好。父母很感激多位醫生、護士姐姐哥哥照顧得信信好好，辛苦大家。

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責任編輯︰顏紫燕

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