【冷血新娘】閨蜜流產2個月未走出傷痛　準新娘禁出席婚禮︰不想焦點轉移你身上

▲ 一名準新娘禁止剛歷流產傷痛的朋友出席婚禮，只因擔心朋友會成為話題，搶去自己風頭。

女人流產的傷痛難以磨滅，外國一名準媽媽卻得不到體諒，更被閨蜜準新娘禁止出席婚禮，因準新娘希望在婚禮當日成為焦點，擔心友人會成為談論話題，還認為友人已流產兩個月，不應再感到傷心，因她與流產BB「是不認識的」。友人對言論感到震驚，雙方鬧至絕交。

一名外國女網民在網討論區「Reddit」將兩人的對話截圖上載，並以「人間垃圾」做標題。對話一開首，準新娘提議事主應考慮不要出席婚禮，事緣對話當日，看到友人一見有媽媽抱起BB，一時觸景傷情落淚，令準新娘覺得好「戲劇性」。

準新娘要求事主，如果仍想出席婚禮，就應該立即在facebook上公告天下有關小產的消息，不希望事主屆時在婚禮現身時，賓客見到她孕肚不見了，會紛紛關心她近況，令轉焦點從自己轉移到事主身上，有感事主會「現在就成為談論焦點」。

在這件事上我已盡量表現友好……但你顯然未準備好告訴大家。如果你不想告訴大家，就不應該來，因為人人都會問為何你不是懷孕中。

▲ 女網民公開二人的對話內容。（Reddit圖片）

準新娘斥自私︰流產2個月還不公開

事主聞言感到相當驚訝，痛罵對方是「巨型人體垃圾」，即時與準新娘「攤牌」說︰「你不想要我參加婚禮，是因為我的BB死掉，可能會毀了你的大日子。」

準新娘強調自己只是想成為婚禮上最特別的人，反斥事主非常自私及不理解，認為事主流產已經2個月，理應已走出傷痛。

你還需要傷心多久？你與流產BB是不認識的！

事主即時與對方絕交，慶幸自己認清對方為人，毋須再浪費時間與對方說話，「你可以享受一個沒有我的婚禮了」，最後更留下一句精警告別︰「告訴新郎我會出席他的離婚派對！」

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責任編輯︰林綺玲