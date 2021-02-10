【新冠肺炎】梁子超形容現時距「清零」仍遠　籲市民做好防守新年假後才有條件放寬措施

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未回穩，昨日新增26宗確診個案，宗數較日前稍有回落，惟呼吸系統專科醫生梁子超形容，疫情反彈的風險仍然高，接近清零仍有一段距離；呼籲應於假期期間做好防守，才有條件於新年後陸續恢復不同活動。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台訪問時解釋，本港疫情雖稍為紓緩，但仍處於相對高位，過去一周錄得161宗本地個案，較未爆發第四波時一周僅3宗本地個案，有50倍差距；而過去4日本地個案出現「橫行」情況，隨著疫情由油尖旺擴散至多區，封區檢測覆蓋人口不多，反映傳播情況持續，與個案「清零」仍有很遠距離。

他提到，確診個案上落波幅呈幾何級，惟控疫進展仍然緩慢，警告如果不能夠將個案數目控制在低位，疫情仍有機會急速反彈；又指去年10月政府開放多項活動，至11月就出現第4波疫情，建議農曆新年期間市民應避免高危活動，做好防守，才有條件新年後陸續恢復不同活動，

就特首林鄭月娥昨日提到於有足夠理據而需緊急使用新冠疫苗時，藥廠可豁免提供其中一樣資料，認為從科學角度來說，只有數據才是最客觀，內地科興疫苗未在國際期刊刊登第三期臨床測試數據，相信本港疫苗委員會的專家，都可以進行同行評審。

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責任編輯：陳正怡