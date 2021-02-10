  • 17°C
香港時間 : 2021210日 (三) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街

育兒經 14:44 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

一名港媽帶患有妥瑞症的8歲兒子外出時，遭一對母子歧視，嘲笑其子是「傻仔」。

妥瑞症患者因身體經常不由自主地抽搐、搖頭、眨眼和發出怪聲等，導致經常被欺凌和歧視。一名港媽向社交媒體投稿指，帶患有妥瑞症的8歲兒子外出時，遭一對母子歧視，嘲笑其子是「傻仔」，更稱「好心傻嘅就唔好帶出街」。眼見兒子難過落淚，港媽非常心痛，反撃這對無品母子。

語帶歧視︰傻會傳染

該名港媽近日投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，表示今年8歲的兒子於6歲時確診患有妥瑞症，情況不算太嚴重，會眨眼、搖頭和做鬼臉，但不會影響到身邊人。她講述早前帶兒子到銅鑼灣覆診，兒子被當時的聖誕裝飾吸引，她停下腳步與兒子一起欣賞，其後一名與兒子年紀相若的小朋友也在隔離欣賞聖誕裝飾。

接著這個小朋友與他媽媽展開一連串對話，當中語帶歧視及侮辱，讓港媽的兒子難堪，也令港媽大感憤怒。點撃看這對無品母子的對話，以及港媽的回應︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

港媽反駁保護兒子

無品媽媽聽到港媽回應，未有收聲，更變本加厲。港媽直斥她「無知又無品」，表示兒子既非傻，反而醫生指他比一般小朋友聰明，「學校成績亦一直都頭幾名」，並反駁她「我個仔係大腦內嘅多巴胺受體過度活化」。

港媽不滿對方當面指兒子傻又話傳染，令兒子難受，認為父母應做好身教。無品媽拋下一句，就與兒子離開︰

讀特殊學校呀，死傻仔，癲嘅生個傻，啱啱好！

望多了解妥瑞症孩子

港媽表示兒子忍不住哭起來，令她很心痛，感嘆「你隨口幾句說話，可以令人好崩潰」。她解釋妥瑞症不會傳染，希望大家多了解妥瑞症小朋友，不要傷害他們的心靈。

本身佢哋已經好辛苦，但願唔好再有人用難聽嘅說話去傷害佢哋嘅心，真係好難受！

網民紛紛鼓勵港媽，力撐她做得對，留言「你付出嘅俾我哋正常人父母大10倍」、「媽媽你好勇敢，企出嚟保護自己仔仔，你做得好好」、「作為媽媽聽到都覺得好心痛，希望你仔仔會忘記咗佢」。此外，很多網民批評無品媽，點擊看更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【好人好事】妥瑞症女孩地鐵不由自主發出聲音被責罵　好心乘客施出援手化解困局【附妥瑞症徵狀】
16:16 2020/09/19
【好人好事】妥瑞症女孩地鐵不由自主發出聲音被責罵　好心乘客施出援手化解困局【附妥瑞症徵狀】
【妥瑞症】妥瑞症童屢遭同學嘲笑抽筋佬　精神科醫生拆解病徵：10至12歲為病發高峰期
18:01 2020/04/16
【妥瑞症】妥瑞症童屢遭同學嘲笑抽筋佬　精神科醫生拆解病徵：10至12歲為病發高峰期
【創造自我】患妥瑞症失控抽搐受盡白眼　15歲少年埋首興趣成本港最年輕無人機選手
17:10 2019/09/04
【創造自我】患妥瑞症失控抽搐受盡白眼　15歲少年埋首興趣成本港最年輕無人機選手
爸媽心聲 兒童健康 妥瑞症 網絡熱話 歧視 特殊學校

最高瀏覽

【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人