【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街

▲ 一名港媽帶患有妥瑞症的8歲兒子外出時，遭一對母子歧視，嘲笑其子是「傻仔」。

妥瑞症患者因身體經常不由自主地抽搐、搖頭、眨眼和發出怪聲等，導致經常被欺凌和歧視。一名港媽向社交媒體投稿指，帶患有妥瑞症的8歲兒子外出時，遭一對母子歧視，嘲笑其子是「傻仔」，更稱「好心傻嘅就唔好帶出街」。眼見兒子難過落淚，港媽非常心痛，反撃這對無品母子。

語帶歧視︰傻會傳染

該名港媽近日投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，表示今年8歲的兒子於6歲時確診患有妥瑞症，情況不算太嚴重，會眨眼、搖頭和做鬼臉，但不會影響到身邊人。她講述早前帶兒子到銅鑼灣覆診，兒子被當時的聖誕裝飾吸引，她停下腳步與兒子一起欣賞，其後一名與兒子年紀相若的小朋友也在隔離欣賞聖誕裝飾。

接著這個小朋友與他媽媽展開一連串對話，當中語帶歧視及侮辱，讓港媽的兒子難堪，也令港媽大感憤怒。點撃看這對無品母子的對話，以及港媽的回應︰

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港媽反駁保護兒子

無品媽媽聽到港媽回應，未有收聲，更變本加厲。港媽直斥她「無知又無品」，表示兒子既非傻，反而醫生指他比一般小朋友聰明，「學校成績亦一直都頭幾名」，並反駁她「我個仔係大腦內嘅多巴胺受體過度活化」。

港媽不滿對方當面指兒子傻又話傳染，令兒子難受，認為父母應做好身教。無品媽拋下一句，就與兒子離開︰

讀特殊學校呀，死傻仔，癲嘅生個傻，啱啱好！

望多了解妥瑞症孩子

港媽表示兒子忍不住哭起來，令她很心痛，感嘆「你隨口幾句說話，可以令人好崩潰」。她解釋妥瑞症不會傳染，希望大家多了解妥瑞症小朋友，不要傷害他們的心靈。

本身佢哋已經好辛苦，但願唔好再有人用難聽嘅說話去傷害佢哋嘅心，真係好難受！

網民紛紛鼓勵港媽，力撐她做得對，留言「你付出嘅俾我哋正常人父母大10倍」、「媽媽你好勇敢，企出嚟保護自己仔仔，你做得好好」、「作為媽媽聽到都覺得好心痛，希望你仔仔會忘記咗佢」。此外，很多網民批評無品媽，點擊看更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳