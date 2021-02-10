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【小儀與13型男】陳柏宇為愛女改生活壞習慣　Jason：做好爸爸先要做個好老公

娛樂 12:16 2021/02/10

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陳柏宇任《小儀與13型男》嘉賓。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，新一集邀請「好爸爸型」陳柏宇（Jason）任小儀約會對象，席上二人大玩「親子活動」踩水上單車，又餵小羊駝，期間談及與太太符曉薇及女兒陳羿辰的生活點滴時，Jason即表現得甜絲絲，盡顯好老公及慈父一面。

Jason不時提及與太太好恩愛、又表示自己有個好可愛的女兒，小儀更大爆Jason在拍攝期間與太太欲結束通話時，會大聲說「I love you」，真是羨煞旁人。

她對Jason大讚：「這類男仔都幾正，對另一半來講幾有安全感。」不過問到小儀會否選擇「好爸爸型」男士為男友呢？她搞笑稱：「沒幻想與好爸爸型男士拍拖會是如何喎！屋企已經有個老竇管我，如果拍拖還有個『老竇』管我。大佬呀，不好啦！」

Jason工餘時間盡陪妻女

問到Jason覺得自己是否好爸爸？他毫不猶疑表示：「覺得自己會是個好爸爸，由細到大都好鍾意小朋友，覺得做好爸爸要有耐性、好奇心。」自覺是100分好爸爸的Jason，工作外時間主要陪太太及女兒。

那麼究竟做個好爸爸可以去得幾盡？Jason稱：「大人是小朋友参模仿對象？是！所以食多了菜同生果，以前的我是完全不食、『零』蔬菜生果，現在就要做這些行為給她看；動機上覺得自己是100分好爸爸，但實際行為上可能是70、80分。」

至於為何扣分，他解釋：「有時很不想給糖同朱古力個女食，明知對她不好，但會忍不住手，用她最鍾意的朱古力同糖作獎勵。」

小儀問到Jason自與太太誕下女兒、由二人世界變成三人家庭後，與太太關係可有不同？Jason說：「同老婆關係不會有太大轉變，話題上跟以前是有分別，現在話題會圍繞個女，例如傾個女會不會返加拿大讀書。我覺得做一個好爸爸，先要做個好老公，但做個好老公，不一定是個好爸爸。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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