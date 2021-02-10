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【陀槍師姐2021】棄當助理排舞師轉當演員　陳俊堅入行14年：有機會便盡量爭取【有片】

娛樂 13:43 2021/02/10

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

TVB劇《陀槍師姐2021》的變態殺手John由陳俊堅飾演，首演反派的他努力爭取每個機會。

TVB劇《陀槍師姐2021》內演連環殺手John的陳俊堅，今次在劇中的表現獲得觀眾注意。現年33歲的陳俊堅其實是舞蹈員出身，入行14年一直默默耕耘，不論角色戲份多少，他都會盡力演好每個角色。

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由舞蹈員轉當演員

2007年，陳俊堅加入TVB成為舞蹈員，後來並有機會升為助理排舞師。可是他於2013年，卻為追夢參加第27期無綫電視藝員訓練班，轉型當演員。

他參演過多部劇集，包括《老表，畢業喇！》演楊過、《三個女人一個「因」》演莊源及《她她她的少女時代》演阮文傑等，漸漸令觀眾認識。

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近年，陳俊堅的演出機會愈來愈多，他試過因工作繁忙近兩天沒有睡覺，不過他認為有工開便要感恩。

演過不少小角色的他從不介意戲份多少：「有機會便盡量爭取，且以平常心面對。」

陳俊堅曾表示受前輩啟發：「當演員需要分清撈戲及做戲，撈戲就是很多騷卻不會有太多演出，而做戲則是少騷但有戲演。」他並認為：「無論撈戲還是做戲，都需要努力。」

同場加映：林景程專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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