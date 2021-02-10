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【復課安排】社署宣布農曆新年假期後　逐步恢復資助幼兒中心及特殊幼兒中心

社會 12:24 2021/02/10

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社署今（10日）宣布在農曆新年過後逐步恢復資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務（資料圖片）

社會福利署發言人今（10日）表示，將逐步恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務。

發言人提到，為三歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，在農曆新年假期後，可按實際情況，包括中心服務運作模式及家長的服務需要等，彈性安排幼兒返回中心接受服務。詳情可向個別幼兒中心查詢。

發言人續指，特殊幼兒中心在農曆新年假期後，可按中心實際情況、服務使用者情況及其家長意願，逐步恢復中心為本課堂訓練。為減低感染風險，課堂訓練會以半日形式進行。

發言人提醒，各中心須按照衞生防護中心發出的指引，實施所有衞生防疫措施，職員必須佩戴口罩、保持適當社交距離、勤洗手及適時量度體溫等，以確保幼兒在空氣流通及安全的環境下得到照顧。社署會繼續把有關的最新防疫措施指引發放給中心，並持續檢視疫情情況，在有需要時會再作公布。

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責任編輯：曾卓鋒

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