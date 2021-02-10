【JOOX音樂會】柳應廷參加《造星II》壓力大暴瘦　馮允謙情人節為女友下廚

▲ 馮允謙跟柳應廷初度合作。

馮允謙（Jay Fung）和柳應廷（Jer）兩位不同時期出道歌手，日前首度在《JOOX線上音樂會》合作，貫徹音樂會主題「In Two Sided」，二人以一黑一白、一光一暗的概念，穿梭黑白光暗的音樂世界。馮允謙和Jer亦接受TOPick訪問，交換心事及減壓良方。

音樂會上，二人分別唱出多首大熱個人作品，包括Jay Fung深情演繹《我好想你》和《地球來的人》；而Jer則為一眾樂迷送上物語系列三部曲。

去年二人在頒獎禮各自取到好成績，Jay受訪表示很感恩：「因為推出專輯是一件很難的事。我去年分別推出兩張專輯，其實要多謝公司在我身上投放很多資源，亦要多謝所有音樂人與我一起合作，沒有他們，便不會有這麼好的成績。」

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▲ 音樂會上，二人分別唱出多首大熱個人作品。（圖片：JOOX）

交換音樂口味

Jer今年初摘叱咤頒獎禮新人金獎，他稱：「是一件非常開心、很難想像得到的事。《叱咤》是我從小到大到非常喜歡收看的一個頒獎典禮，想不到能夠拿到新人獎，是一個鼓勵，同時亦有很大的壓力，會反思未來的音樂路上如何進步、如何讓大家看到我的音樂保持水準，推動我繼續做更多好歌曲給大家以及影響其他人。」

二人在音樂口味和興趣上卻各有喜好，Jer稱：「在音樂口味方面，我和Jay有很多音樂類型的歌曲都很喜歡，相信Jay是一個樂觀正面的人，聽他的作品讓我變得興奮、有更多正能量，而我的歌曲偏『dark side』。」

▲ 括Jay Fung深情演繹《我好想你》和《地球來的人》。（圖片：JOOX）

馮允謙指有一位歌手對自己有很大影響：「陶喆！我從高中起便開始認識他的音樂，他是做fusion音樂，將西方潮流帶入中文歌曲，中文歌曲包涵了很多西方R&B、rock元素等等。我可說是受到陶喆的影響，令我想回來香港成為一位歌手。」

Jer則特別喜歡陳奕迅、Supper Moment的Sunny和蕭敬騰：「我從小到大都十分喜歡聽Eason，今年他推出新歌，會從他的聲音發現他在感情演繹還有很多可能性。我覺得對於一個有一定年資的歌手來說，要保持可能性有一定的難度。」

二人都曾參加歌唱比賽，現在會否有勇氣再在台上參賽？Jay笑道：「我覺得會挺好玩，但同時有壓力！當年參加歌唱比賽，基本上每次比賽前夕都會失眠，忐忑不安、非常緊張。雖然壓力很大，但得透過歌唱比賽過程，包括上堂學唱歌、跳舞，學懂很多東西，名次只是其次。如可以都會想再試，我會以一個學習的態度去面對。」

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▲ Jer則特別喜歡陳奕迅、Supper Moment的Sunny和蕭敬騰。（圖片:JOOX）

Jer回想參加《全民造星》：「當時自己很大膽，辭職然後破釜沉舟地去參加。回想起《造星2》過程很短，有一輪要連續玩5種item，真的很累，而且消瘦了，但該論比賽讓我有最大的進步。回想那段過程真的很辛苦，尤其是自己不懂跳舞，但在比賽中很辛苦準備的製成品，能夠得到其他人的認同和讚賞，這份喜悅就算是歌手都未必經常體會得到。」

Jay指 遇到壓力時，做運動是最佳減壓方法，會去跑步、行山，在疫情前都會去打籃球。「運動會讓我暫時不去想東西，到要再思考時會變得更清晰，另一個讓我抒發壓力的方法是與一個交心的朋友分享。」

Jer則說：「聽音樂、洗澡、睡一個好覺。我都會嘗試做運動，我覺得做完運動出了一身汗，然後去睡覺，那麼所有不開心、有壓力的東西都會很快沒事。」

情人節將至，被問到跟女朋友如何度過，Jay笑言：「當然一定會跟她過，不過節目方面要想想。疫情關係未能外出晚餐，我想我會在家中為女友下廚。雖然未知當日有否工作，不過我都會盡量早點回家陪伴她，最重要她開心。」