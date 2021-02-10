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涉偷看兒子升中派位成績　教育主任否認10項罪4月開審

社會 12:39 2021/02/10

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57歲教育局教育主任涉為偷看兒子升中派位的相關校內成績，而多次擅自登入教育局的「中一學位分配系統」，被廉署控以10項不誠實使用電腦罪。被告早前否認控罪，案件今（10日）於觀塘裁判法院進行審前覆核（資料圖片）

57歲教育局教育主任涉為偷看兒子升中派位的相關校內成績，而多次擅自登入教育局的「中一學位分配系統」，被廉署控以10項不誠實使用電腦罪。被告早前否認控罪，案件今（10日）於觀塘裁判法院進行審前覆核，裁判官將案件排期於4月12日開審，被告續准保釋。

涉案被告彭偉傑，早前否認10項不誠實使用電腦罪。案件今進行審前覆核，控方表示，控辯雙方已簽署案中部分同意事實，並同意案件可於4月12日開審。辯方指，審訊時打算傳召涉案家長及教師，而不傳召涉案校長作供。

裁判官將案件排期於4月12日開審，審期5天，期間控辯雙方須完成商討並簽署其餘的同意事實。

控罪指，被告於2016年8月15日至2017年9月18日期間，先後共10次在香港取用電腦，即教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

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記者：林欣樂

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