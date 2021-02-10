【天價馬友】大埔街市新鮮馬友開價1萬元　網民：越大越好食魚油好豐富

▲ 大埔街市新鮮馬友開價1萬元，網民指越大越好食魚油好豐富。

臨近新年，不少市民都會預先買好餸菜，準備團年飯。近日有網民於大埔街市發現有魚檔出售新鮮馬友，開價1萬元1條，令他直呼價格昂貴。據悉，該條馬友最終以9000元賣出，香港海鮮聯合總會主席李彩華，向TOPick表示，臨近新年貨源短缺，價錢不算貴。

有網民日前於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享圖片，指於大埔街市發現有檔口出售新鮮馬友，開價1萬元，令他不禁表示：

想話搵條馬友過年啫，點知賣到咁貴。

貼文引起熱議，不少網民表示價格昂貴，亦有網民認為價格合理。

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TOPick就此訪問了香港海鮮聯合總會主席李彩華，他指該條馬友約有21斤重，入貨價350元一斤，成本約7500元。據魚檔老闆透露，馬友最終以9000元賣出。

他又指，由於臨近過年，大部分漁民都會相繼休息，所以貨源短缺，所以開價1萬元屬於合理，不算貴，加上馬友愈大條愈好，所以價格才會較高。

馬友多見於製作鹹魚，新鮮馬友應如何烹調？李彩華表示煮法很多，通常會以豉汁蒸，亦有人喜歡「煎封」，而他個人最喜愛「咸鮮薑絲蒸」。

不少網民都大讚馬友「愈大條愈好食」，有網民分享以前有朋友釣得野生馬友，切為一片魚扒轉贈，他形容「好食到一個點，覺得似食緊一梳梳蟹肉咁」。又有魚檔檔主稱，「（大條）同細條簡直係天淵之別，20年前食過一條廿幾斤嘅，以後都食唔翻咁好食的馬友」。

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責任編輯：沈佩珊