【隱形青年】患社交障礙被職場欺凌 名校畢業生躲在家靠父母接濟過活

▲ 男子躲在家中靠爸媽過活。（資料圖片）

名牌大學畢業，肯定有好前途？日本43歲男子松田博巳（化名），自小成績優異，長大後考上名牌中學，再考上日本名牌大學應慶大學經濟系，可惜他患有社交障礙，不善與人交際，畢業後初初踏入職場工作更受到欺凌，他索性辭職在家做隱形青年，至今40多歲仍依賴爸媽的收入過活，做名副其實的啃老族。

日本媒體「日刊SPA!」報道，松田博巳從小就成績不錯，但不善與人交際，與同學也相處不好，他更受到同學的排擠，令到他患上社交障礙，對周圍的視線感到恐懼。

松田博巳考上名牌中學，更考上應慶大學經濟系，但他的社交障礙未見改善，他讀大學期間更休學3年，每天躲藏在家中上網，過著足不出戶的生活。直至他見到中學同學都開始踏出社會工作，他覺得自己不能再繼續躲在家，於是回到大學繼續學業，花了兩年時間獲得大學學位。

畢業後，松田剛好有個學弟打算創業成立新公司，並邀請他加入，松田以為新公司的工作環境不會那麼大，而且待遇也不錯，欣然接受了邀請。豈料他進入公司後，公司老闆經常欺凌員工，還經常以員工認股代替薪金，松田支撐了一年多，最後還是無法忍受老闆的所作所為而離職。

松田辭職後嘗試去做其他工作，結果還是半途而廢。松田至今沒有重返職場，依靠爸爸媽媽的救濟過活。現時已經年國40歲的松田，把目標放到了股票投資上，並從圖書館借了不少書籍，研究如何投資股票，可惜實際收入仍是0元。

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責任編輯：王明芳