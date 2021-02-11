【迷雲男人】借雲參透人生　岑智明：人生像雲無常　隨遇而安過日子

▲ 「迷雲男人」岑智明借觀賞雲的形態參透人生，指人生正正就是充滿變化，難以估計的同時亦不等同無跡可尋。（梁偉榮攝）

前天文台台長岑智明去年受青光眼困擾，最終推辭世界氣象組織服務司司長一職。曾被封為「迷雲男人」的他借觀賞雲的形態參透人生，指人生正正就是充滿變化，難以估計的同時亦不等同無跡可尋。

岑智明去年2月中離任天文台台長一職，原計劃於去年4月到瑞士日內瓦擔任世界氣象組織服務司司長，惟受到青光眼問題困擾，最終決定留在香港而推辭世界氣象組織服務司司長一職。他分別在去年4月及10月進行手術，過程中亦有嘗試不同治療手法。他表示，由於青光眼沒有可能完全根治，即使手術後視力僅維持手術前的情況，並不能完全恢復，目前亦有服用中藥，希望能夠改善視力。

岑智明對雲情有獨鍾，更曾被傳媒封為「迷雲男人」，專門留意雲的變化，事源可追溯到他在天文台工作期間參與處理赤鱲角機場風切變情況及開發激光雷達系統，過程中留意到變化無千的奇雲，因此激發對特殊雲種的熱衷。

即看岑智明過去拍攝罕見雲種「靚相」：

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回想到曾經有機會更上一層樓，伸手可觸的機會卻因此眼睛的問題而流走，同時需要問對生活的種種不便，岑智明卻以隨遇而安的心態應對，沒有刻意做很多準備，正因在觀賞雲的形態時應該參透很多人生道理。

好多人成日講話要活在當下，好似雲咁，你以為佢無變，其實佢就變化緊。

他續指，雲的形態正好與佛經中「無常」的概念互相呼應，亦將雲比喻為人生：

人生每秒都係到轉動，這正正就是「無常」，難以估計的同時但又不等同無跡可尋。有時你想搵佢，又唔係一定比你搵到；但你唔想搵佢的時候，佢又可以忽然咁走出黎。所以做野也好，做人也好，如果無準備，出現咗你都見唔到，咁就無咗個機會

岑智明亦提到，小時候已知自己眼睛出現毛病，但雖如此亦沒有放棄：

我一直都知有風險，細個一樣都面對緊唔同挑戰，例如可能連會考都唔知考唔考到，但唔通我成日諗住咩都唔得就放棄咩，所以我一路都盡自己能力，同時接受自己有限制，由個時到而家我一樣咁走過黎

▲ 岑智明提到，小時候已知自己眼睛出現毛病，但雖如此亦沒有放棄（梁偉榮攝）

對於很多人對他的遭遇表示可惜，亦對他作出鼓勵，岑智明曾經與一位法師傾談，對方向他表示「一切都是最好的安排」，令他覺得很有智慧：

你點知道呢樣野對自己的人生係好定係壞？有可能是塞翁失馬焉知非福呢？

他笑指，即使自己可以去到世界氣象組織，有可能會遇上很多挫折，未必咁「好做」。

另外，近年市民及傳對觀天賞雲的興趣有增無減，其中天文台過去曾在Facebook開設「社區天氣觀測計劃」（CWOS）群組，讓市民能夠分享有趣的天文現象，至今已有近一萬名成員，並每日上載有趣的天文現象圖片。

岑智明有意加強民間天文資訊及分享有趣天文圖片，遂聯同剛退休的天文台高級科學主任譚廣雄及香港氣象學會副會長林學賢等人，將部分市民上載到「社區天氣觀測計劃」群組的相片，以「香港氣象學會」名首編著成《觀雲識天賞光影-有趣的雲和大氣光學現象》一書，讓更多市民可了解天氣現象及培養觀天賞雲的興趣。

岑智明提到，這本書涵蓋全世界所有有關雲及大氣光學現象，更包括「國際雲圖」最新增加的雲種，當中亦有包含他在2004年在家拍攝、猶如「脆麻花」的「莢狀雲」；以及另一款在2006年於當時尖沙嘴美麗華大廈天文台辦公室、猶如「飛碟」形狀的「莢狀雲」。

岑智明指，香港有很多氣象攝影發燒友，亦很願意分享相片，書本的大部分相片均由香港人在港拍攝，加上簡易解釋不同雲種及類型的成因，冀讀者能夠感受到雲變化萬千之處。

新書詳情：

書名：觀雲識天賞光影-有趣的雲和大氣光學現象 內容：彙集過百張從世界各地拍攝到最精彩的雲圖和大氣光學現象的照片，加上簡易詮釋有關現象的形成機制，寓科普於興趣 售價：98元

▲ 岑智明介紹《觀雲識天賞光影-有趣的雲和大氣光學現象》（梁偉榮攝）

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記者：曾卓鋒