【腦中風】OL長期偏頭痛死忍突然視力模糊　醫生揭腦中風：風險比一般人高30倍【附中風徵兆】

▲ 一名OL長期偏頭痛，但一直強忍痛楚，至突然視力模糊才求醫，證實腦中風。

身體若持續出現不適症狀，應盡早求醫！台灣神經內科醫生近日分享一宗病例，一名38歲女子長期偏頭痛，惟她一直強忍，直至視力模糊才求醫，結果被診斷為腦中風。醫生指，該女子有吸煙、服用避孕藥習慣，並已逾35歲，腦中風機會比一般人高30倍。

台灣神經內科醫生劉子洋在當地電視節目《醫師好辣》指，該名38歲女子於律師事務所擔任助理，患有偏頭痛十多年，發病頻率約為每周一日。發病前，她有時會看到「前面有閃爍的光影」，呈水波狀，其後慢慢飄移並擴大。每逢看到光影後的半小時，該女子就會發病，頭痛欲裂，更曾於駕車途中發病，情況持續十多年。

劉醫生解釋，約有10至20%偏頭痛患者會出現「預兆型偏頭痛」，預兆以光影為主，亦有部份人發病時出現言語困難。該名38歲女子認為，每次發病約持續半小時，服藥後就好轉，故沒多理會。惟後來她發病超過一日，視力模糊，左邊的東西看不清楚，遂往求醫。

經檢查後發現，患者大腦視覺區出現中風症狀。醫生指，患者有吸煙習慣，並長期服用避孕藥，加上年紀已過35歲，腦中風機會比一般人高30倍。接受治療後，患者漸漸恢復視力，惟左邊總有一角看不到。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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責任編輯：羅嘉欣