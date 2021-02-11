【紓緩壓力】壓力大經常熬夜大便不暢　中醫推介湯水理氣化痰紓壓【附做法】

▲ 中醫推介湯水理氣化痰、紓緩壓力。

若壓力大、經常熬夜、有痰、大便不暢，也可以飲湯紓緩，改善不適症狀。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款湯水，有理氣化痰、紓壓作用。

梁醫師表示，生活不如意難免產生負面情緒，負面情緒累積就會形成壓力，壓力直接影響健康，更會影響工作能力甚至人際關係。年尾除了家居需要大掃除，心靈也應該打掃一下，套用「斷捨離」方法，思考甚麼東西「最適合現在的自己」，將感受寫出來，有助梳理情緒，卸下心靈負擔。將重點放在自己身上，不再為他人期望而活，並且放下完美主義的枷鎖，都有助減輕壓力。

從中醫角度來看，壓力大的人會有氣滯情況，平日適量飲用蓮藕、佛手、猴頭菇、五指毛桃等食材煲的湯，有助疏肝理氣、安神解鬱。

食材小貼士

羅漢果

性寒味甘，具清熱潤肺、化痰止咳、潤腸通便功效。

適合風熱型感冒引起的咳嗽、喉嚨痛，亦適合熬夜、煙酒過多、飲食過度而導致的喉嚨痛、扁桃腺發炎、失聲及便秘等症狀。

注意：風寒感冒、咳嗽及脾胃虛寒不宜多服。

湯水推介

蓮藕粟米羅漢果湯

功效：理氣化痰，紓緩精神壓力大、多嘆氣、喉嚨有黏痰、大便不暢等症狀。

材料：蓮藕1根、粟米1根、甘羅漢果半個、眉豆30克、南杏15克、陳皮1角

做法：

1. 所有材料洗淨，蓮藕去皮切片、粟米去衣留鬚切段、甘羅漢果輕壓備用。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣