【明星扮靚】44歲梁詠琪崇尚天然護膚術　GiGi推介自製咖啡渣磨砂膏

▲ 梁詠琪推介咖啡渣磨砂膏。

44歲的梁詠琪（GiGi）一向保養有道，即使已是一孩之母，但梁詠琪的樣貌、身材都幾乎沒太大改變。而GiGi喜愛天然保養法，早前她於小紅書分享自製咖啡渣磨砂膏的方法，便宜又環保外，最重要是夠天然，故此梁詠琪極力推薦。

新冠肺炎肆虐下，靚媽梁詠琪多了時間陪伴女兒外，趁空閒學習國畫、整陶瓷及於社交平台分享保養心得，身為咖啡迷的她早前於小紅書教大家以咖啡渣自製磨砂膏，當中材料十分簡單，只需兩湯匙咖啡渣、咖啡糖及適量椰子油。

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▲ 素顏的梁詠琪皮膚狀態不錯。

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片段中，GiGi先將咖啡渣及咖啡糖拌勻，之後再加入適量椰子油，她說：「因為天氣凍所以椰子油會凝固，要把它放在微波爐內弄熱，分量大約是1比1，如果想滋潤些可以加多一點點。」

其後，梁詠琪將咖啡渣磨砂膏塗抹於手背上，待3至4分鐘，讓椰子油軟化了肌膚，之後再次慢慢磨擦去掉死皮，最後以清水沖乾淨。GiGi續說由於椰子油有滋潤功效，故磨砂後也不會令肌膚崩緊。

GiGi於2011年與Sergio結婚成為西班牙人妻後，二人育有女兒Sofia，轉眼愛女即將踏入5歲。去年，梁詠琪分享了在1996年替日本出版的Jump雜誌拍攝的封面，當時才得20歲的她和現在沒有太大分別，可說凍齡有術。

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GiGi於2011年與Sergio結婚成為西班牙人妻後，二人育有女兒Sofia，轉眼愛女即將踏入5歲。

去年，梁詠琪分享了在1996年替日本出版的Jump雜誌拍攝的封面，當時才得20歲的她和現在沒有太大分別，可說凍齡有術。

其實GiGi保養是內外兼備。在飲食方面，由懷孕至今，她大部份時間都是食素，另外盡量都挑選天然的食物。

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至於護膚方面，不用開工時GiGi以素顏示人，另外當上媽媽之後，為怕唇膏會沾到女兒的臉上，故隨身只會攜帶護唇膏。

若果當天化了妝，回到家GiGi都會盡快卸妝潔臉，即使當日只塗上防曬品，亦會做足卸妝的步驟，完全不會偷懶。

同場加映：林秀怡訪問