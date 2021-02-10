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【無情母親】5富少灌醉女神同學輪流性侵　母不顧女兒反對接受20萬賠償和解

親子 14:21 2021/02/10

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5富少灌醉女神同學輪流性侵，母不顧女兒反對接受20萬賠償和解。

台灣有5位富少邀約暗戀多時的女神同學唱K慶祝大學畢業，沒想到一行人將女同學灌醉後，直接在K房輪流性侵她。更有人圖將喝醉的女同學帶回家繼續性侵，幸好女同學趁等紅綠燈之際，打開車門跑到附近商店求救終獲救。該女同學及後提告，法庭上5名富少坦承不諱，表示願意賠償80萬台幣（約20萬港幣）和解，沒想到女同學的媽媽不顧女兒庭上反對痛哭，同意給予富少們一個機會。

綜合台灣媒體報道，被告女同學琳琳（化名）在2019年8月大學畢業前夕收到楊姓男子邀約，與楊同學和其他4名男同學一起慶祝大學畢業，晚上赴酒吧喝酒直到凌晨，及後繼續到K房唱K。5男子將琳琳灌醉，在她意識不清時輪流猥褻及性侵她，更說可以輪流，期間更有人拿出手機拍照錄影，甚至上載至社交媒體。

企圖帶女同學回家繼續性侵

其中一名男子更企圖帶女同學回家繼續性侵，「要帶回家，等我酒醒一點再做。」於是，與數名同學將琳琳背下樓坐上的士回家。而在途中，琳琳趁著等待紅綠燈的時候，使出全身的力氣打開的士門逃跑至附近商店向店員求助，最終報警獲救。

母親不顧女兒反對接受20萬賠償

案件近日開審，5名男子對所犯的罪行坦承不諱，表示願賠償80萬台幣（約港幣20萬元）和解，而琳琳在開庭時回憶事發時崩潰放聲大哭，甚至猛力用筆戳一旁物品、猛踹桌椅。而琳琳的母親不理女兒反對，接受賠償方案，向法官表示可以給予年輕人機會，向法官表示可以給他們緩刑機會。法官最後認為，5男子年紀輕輕不懂事而一時犯法，犯後已經深感悔悟並已經付清80萬元台幣賠償金，最後判有性侵的4男緩刑。

網民批：有錢就為所欲為？

5名富少的背景瞬間被起底，網民狠批沒有法治。

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責任編輯︰王明芳

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