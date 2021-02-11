【賀年食品】1件年糕熱量=1碗飯　營養師教小朋友健康食賀年糕點

▲ 小朋友愛吃賀年糕點，營養師指出小朋友不宜吃太甜或太鹹，要適可宜止。

今個農曆新年雖然減少外出，但小朋友一樣利市照𢭃、糕點照食！不過賀年糕點熱量高，當中以年糕的熱量及糖分最高，小朋友進食要適可而止。健營物理治療及營養中心註冊營養師劉惠汶（Vivien）指出，小朋友不宜吃太甜或太鹹，以下逐個糕點拆解熱量，並提供進食份量建議。

Vivien指出年糕有25%是糖分，而一件約80克的年糕已高達232千卡，有機會等同一碗飯的熱量，是眾多賀年糕點之中最高，非常「邪惡」。她建議家長煎年糕時，可使用煮食紙或牛油紙鋪在年糕上，以減少油份；並將一件年糕一分為四，以小塊給小朋友吃，避免他們進吃過多。

自製蘿蔔糕避免加臘味

眾多賀年糕點中，小朋友最愛食蘿蔔糕。不過含臘味的蘿蔔糕鈉含量偏高，Vivien指出，2件蘿蔔糕的鈉含量已高達1,000毫克，根據世衛建議每日鈉攝取量應低於2,000毫克，即食2件蘿蔔糕已等於一半每日建議的鈉攝取量。

Vivien表示，小朋友不宜吃太甜或太鹹，如家長自製蘿蔔糕可避免加入臘味，可改用冬菇、瑤柱等材料。

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消滯可吃奇異果菠蘿

一旦小朋友食滯了，Vivien建議可進食奇異果、菠蘿和木瓜，因當中含有蛋白酶幫助消滯解膩；而過年期間小朋友吃賀年食品，會減少吃膳食纖維或致便秘，可讓小朋友吃一些西梅，有利便功效。

健康小食可選果仁米餅

小食方面，Vivien建議可讓小朋友吃果仁，含不飽和脂肪酸，有助維持心血管健康。當中開心果含豐富維他命B6，有助增加新陳代謝率，並有效安定神經、產生令人開心的功效。而一些米餅及小魚乾也是好選擇，獨立包裝更可控制分量。

至於新年糖果及油器則不宜多吃，3粒榛子朱古力及2至3件油角的熱量，已有機會等如一碗飯，可以乾脆片及軟果乾取代。不過，由於小朋友的味蕾未完全發展，不宜吃鹽焗、蜜糖牛油、芥辣等重口味。

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責任編輯︰林綺玲