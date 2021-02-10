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【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes

娛樂 14:28 2021/02/10

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李澤楷女友郭嘉文試穿婚紗。

「小小超」李澤楷與2015年港姐季軍郭嘉文（Karmen）拍拖4年，這位「千億女友」手持價值過億元的九龍塘逸瓏天池屋，不過郭嘉文亦不算太高調，極少公開放閃及炫富，形象頗親民。

昨日（2月9日），Karmen卻突然在IG Story上載穿婚紗的短片，片中Karmen穿性感的婚紗，盡展驕人好身段，她對着鏡頭展露幸福笑容，更俏皮地向鏡頭單眼放電。

【千億女友】郭嘉文深夜發文惹情變揣測 「小小超」李澤楷親為女友透露近況

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好姊姊林凱恩亂入

其實當日同行還有閨密林凱恩（Iris），她們兩個好姊妹一起穿婚紗拍照，Karmen更幽默地寫道：「抱歉要讓你們失望，又是她！」另外又稱：「又係你呀，林生！」林凱恩亦鬼馬寫道：「She said yes」。

其實她們二人只是為工作拍攝婚照而已，並不是真的出嫁。

【豪宅曝光】「小小超」女友擁九龍塘億元豪宅　郭嘉文疑再擲2千萬投資展拳腳

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榮升豪宅業主

28歲的郭嘉文於2015年參選港姐，原本跟家人居於馬鞍山，家境小康，在父母和朋友的支持下參選港姐，最終奪得季軍入行，並任《東張西望》主持。

翌年，郭嘉文被影到跟城中最強鑽石王老五「小小超」李澤楷把臂同遊東京，未幾即爆出戀情，榮升「楷女郎」的郭嘉文離開TVB，過著悠閒生活。

2017年她更榮升業主，購入九龍塘豪宅逸瓏5座頂層單位，該單位實用面積2,188平方呎，另有1,855平方呎天台，並設有泳池。

同場加映：趙希洛專訪

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