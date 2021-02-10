【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人

▲ 復興空難唯一倖存的空中服務員黃敬雅，事隔6年後在Facebook發文回憶這段驚恐經歷。

2015年2月4日，復興航空一班從台北松山機場飛往金門的235號班機，在起飛後不到10分鐘就失事，墜毀在基隆河上，造成43名乘客及機組人員死亡。慘況歷歷在目，而當年唯一倖存的空中服務員黃敬雅，事隔6年後在Facebook發文回憶這段驚恐經歷，亦提到自己患上創傷後遺症（PTSD）及重度抑鬱症，連呼吸都會痛。

▲ 2015年2月4日，復興空難現場。（法新社圖片）

黃敬雅在上周四（4日）復興空難發千字文，回顧這段慘痛經：

6年了，發生空難至今已經6年了。6年前的復興航空南港空難還記得嗎？我當時就是服務這班飛機的空服員。隔了好久才飛國內線，也是第一天當資深組員。

她指，自己是第一次在公開地方坦白講這件事，很想明白自己活下來的意義，也很想做一些事情回饋社會。她憶述，事發時飛機處於一種無動力狀態，重力加速度的急速衝入河。在電視上看來很慢，但她本身感受只有一兩秒，瞬間無法呼吸。

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當她掉入水時，一瞬間人生跑馬像走了一遍。然後她問了一句：「我現在是空難墜機了嗎！」此時她倒吊懸在半空中，發現胸口受傷，不能用力，而安全帶卡死，水一直不斷灌進來，最後她只好咬牙一忍用力再轉一次，才脫離位置掉進河中。

在她眼前，只有緊急照明燈的微弱光線，拿不到緊急裝備，機艙內非常破碎，機門打不開甚至上下顛倒：

我只能半踩半爬的往破口前進，沿途的哭喊聲、斷肢我無能為力，成堆傾出的行李和扭曲的內裝成了越野障礙賽⋯在我眼前倒掛的座位，瞬間變成水牢一般⋯

之段她陸續拉了幾個受傷乘客出來，站在機翼上等待救援期間，她往機頭方向走去，哭喊著學妹和教官名字，但卻無人回應。事後，她患上創傷後遺症及重度抑鬱症，覺得身邊無人理解自己，一度想過輕生。

康復期間，她試過無法開口說話，醒來就落淚。雖然沒有毀容，但她的斷了兩根肋骨、腎破損血腫、肺部凹陷，胸口也烙下兩道很深的安全帶痕跡，全身四肢有嚴重瘀青，左邊腿神經受損，無法久站。在ICU病房留醫時練習走路及呼吸，連呼吸也會痛，一直戴著呼吸器。

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黃敬雅也提到自己的家人男友，指事發前一天跟男友因小事冷戰，到男友知她出事後，一邊看她的更表、一邊在高速公路飆車，想跟她道歉。

而她的媽媽當時在趕來台北的高鐵上，不發一語，擔心要是女兒真的快撐不下去時，至少能最後跟她說話。至於妹妹看到她的第一句話就是：「姐姐，謝謝妳活下來。」黃敬雅因此感觸表示：

你不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天。

她指，就算這輩子都背負著創傷，也不怯弱退縮，希望可以更勇敢。同時，她亦希望以自身經歷，鼓勵一些正面臨人生低潮的人。

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責任編輯：羅嘉欣