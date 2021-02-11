【新春將至】食兩三件蘿蔔糕熱量已等於食1碗多飯　醫管局營養師教授簡易賀年健康菜

▲ （照片由醫管局提供）

新春將至，尚餘不足一日就送鼠迎牛，受新冠肺炎疫情影響或未可外出團年飯聚，開年飯亦或需留家準備，但醫管局營養師賴俊彥就教路，市民即使留家視像團年、拜年，加入牛蒡素菜湯、白玉釀節瓜甫等素菜，以平衡賀年多肉少菜的菜式，又提醒食2、3件蘿蔔糕攝取的澱粉質，已相當於一碗白飯，熱量更遠多於一碗白飯，不宜當作正餐進食。

港人受疫情折騰一年，至今新春終可稍作休息，醫管局營養師賴俊彥表示，過往團年或拜年進餐或一整桌盡是紅肉，蔬菜僅佔少數，可謂「萬紅叢中一點綠」，惟素菜及低脂肉類亦可弄出很多花樣，只要配合得宜亦有豐富營養及味道，絕不失禮。

賴俊彥推薦新春團年菜式，齊來動手做：



▲ 「牛運當頭」牛蒡素菜湯。（照片由醫管局提供）



▲ 「耳目一新」涼拌秋葵木耳。（照片由醫管局提供）



▲ 「人財兩旺」和氣生財生菜包。（照片由醫管局提供）



▲ 「節節上升」白玉釀節瓜甫。（照片由醫管局提供）



▲ 「大紅大貴」羅漢果紅棗桂圓茶。（照片由醫管局提供）



賴俊彥解釋，蔬菜含有不少抗氧化物、植物多酚，亦富水溶性或非水溶性纖維，成年人每日建議攝取25克纖維，建議以高纖菜式「去舊迎新」，而秋葵、木耳富水溶性纖維，可減血糖吸收，對糖尿病患而言屬不錯選擇。

調味方面，他教路可考慮以薑、蒜及胡椒粉代替傳統高澱粉質的芡汁，糖尿病患者則可以燕麥片加水作芡；又指坊間流行的植物肉類「新豬肉」飽和脂肪及卡路里都較紅肉低，惟都是屬加工製作含有鹽份或糖份，需多加注意酌量進食。

至於新春又糕點又盆菜，可如何揀得健康？賴俊彥認為，視乎不同製法及食譜差別，但一般食2、3件蘿蔔糕所攝取的澱粉，已經相當於約1碗白飯，熱量更較一碗白飯高，建議食糕點時勿以麵飯配合，避免攝取過量澱粉質

傳統蘿蔔糕都加左好多醃肉類，選購時可考慮含有蝦米或冬菇的蘿蔔糕，都可考慮有部分有加入藜麥作材料的蘿蔔糕；至於年糕方面食少少就算，當是小點心，不要當正餐。

他又提醒，過年食盆菜要避開五花肉較肥的位置，並食多一些盆菜內雞肉，患痛風症的人士應避免食紅肉或魷魚，另外盆菜湯汁較多，或令當中食物吸收過多鹽份，可先倒走少少湯汁，進食時亦避免沾上太多湯汁。

另外臘肉、臘腸等加工肉類，因脂肪含量及鈉含量都非常之高，亦應加倍留意。賴俊彥指：

過年都是想嘗試不同菜式，不如素菜又試一些、肉類又試一些，團年慢慢食唔好急住食，就更易控制進食份量，最重要是均衡。

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記者：陳正怡