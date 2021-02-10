新年送暖｜鄰舍輔導會「變身」林村 小朋友體驗「許願樹」許願感受氣氛

▲ 鄰舍輔導會「變身」林村。

疫情關係，多項傳統節慶活動相繼取消，其中大埔林村取消原定於農曆新年舉行的「香港許願節」會取消，是2011年舉辦以來首次。放馬莆村於年初一至年初九（2月12日至20日）停止開放，並圍封許願樹，禁止市民入內拋寶牒。為了令小朋友感受農曆新年氣氛，昂坪360將許願樹搬入東涌，讓鄰舍輔導會東涌綜合服務中心的託管小朋友，首次嘗試於許願樹下祈福許願，提早感受農曆新年氣氛！

為了減少社交接觸，360義工隊隊員預先寫好揮春裝飾「昂坪360許願樹」，並且提早到鄰舍輔導會東涌綜合服務中心佈置場地，營造出新年氣氛。 義工們再以視訊形式和小朋友們大玩IQ搶答題，安排他們親自將祝福寫上揮春，並到許願樹下許願，讓小朋友在許願樹下誠心許願，希望童夢成真。不少小朋友許下願望，希望疫情盡快完結，盡快回復正常生活。

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360義工隊亦預備數個小遊戲，讓久久未有戶外活動的小朋友可以郁下手郁下腳，活動尾聲更可以將義工們親手組裝的傳統風車和福袋帶回家。

昂坪360表示，在做足社交距離和衞生措施的情況下，期望此活動讓小朋友在疫情和停課期間，有機會多點活動、伸展四肢，並將滿滿的祝福帶回家，感受一個熱鬧新年。

責任編輯：王明芳

