【新冠肺炎】今日新增17宗確診個案全屬本地個案　數字創近3個月以來新低

▲ 今日新增17宗確診個案，全屬本地個案。

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增17宗確診個案，全部屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關；另有少於20宗初步確診。食物及衞生局局長陳肇始教授、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午見記者，交代最新疫情。

張竹君指，保良局安泰復康中心今日新增2宗確診，為兩名員工（個案編號：10702、10708）。另有4宗源頭不明個案，分別居惠利大廈05單位、元朗八鄉羅屋村、太和邨愛和樓、元朗崇正新村。

太和邨愛和樓14樓有三個單位爆疫，衞生防護中心憂橫向傳播同層須撤離。詳情即看：【下一頁】

此外，今日有11宗確診個案是與早前的個案相關，惟有關大廈早前沒有進行強制檢測，故今日須進行強檢，包括馬鞍山錦豐苑錦菱閣、登打士街鴻輝大廈等。詳情即看：【下一頁】

另外，當局會就綠楊新邨R座19樓以上04、05室會安排第二次強檢通告，而早前在惠利大廈所取的14個環境樣本，結果均呈陰性。

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記者：郭詩詩