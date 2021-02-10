【新冠疫苗】劉澤星指科興疫苗安全性高　惟再要求科興提供更多數據兩周後再討論是否緊急使用

▲ 新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員召集人劉澤星（資料圖片）

新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，討論是否向當局推薦科興疫苗，批准在香港緊急使用科興疫苗。委員會召集人劉澤星及政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌會議後在政府總部演講廳會見傳媒。

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劉澤星表示，新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員今日召開會議，會上討論到科興疫苗可否批准在香港緊急使用科興疫苗，委員會收到科興第一及第二期臨床數據，並指看到數據後疫苗在安全性方面可接受；而就第三期數據，經討論後，委員會認為疫苗存在效益，並看到疫苗有其效用，最後委員會認為疫苗在安全性可接受及安全性高，效用方面在巴西研究應該可以減低新冠病毒的感染。

劉澤星續指，委員會在討論時有兩個問題希望科興回答及提供更多資料，包括委員會希望知道兩劑疫苗相隔14日和28日接種的效果；以及問到注射疫苗是否出現併發症或病毒抗體，故將會向科興收集更多數據，並指將會在兩星期內再次開會決定是否批准緊急使用。許樹昌補充指，希望知道兩劑疫苗相隔多少日的保護效果為最佳，故希望科興能夠清楚交代相關資料。

食物及衞生局局長陳肇始日前表示，科興已向政府提交部分曾交國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，稱政府因應新冠疫苗接種的迫切性，豁免科興在醫學期刊刊登研究數據的條件。特首林鄭月娥昨日（9日）表示，在有足夠的理據而需緊急使用新冠疫苗時，藥廠可豁免提供其中一樣資料，又呼籲市民要客觀、科學看待有關事件。

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記者：曾卓鋒