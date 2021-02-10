  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (週三) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】劉澤星指科興疫苗安全性高　惟再要求科興提供更多數據兩周後再討論是否緊急使用

社會 16:56 2021/02/10

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員召集人劉澤星（資料圖片）

新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，討論是否向當局推薦科興疫苗，批准在香港緊急使用科興疫苗。委員會召集人劉澤星及政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌會議後在政府總部演講廳會見傳媒。

新冠疫苗知多些，即看衞生防護中心拆解是與非：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

劉澤星表示，新型冠狀病毒病疫苗顧問專家委員今日召開會議，會上討論到科興疫苗可否批准在香港緊急使用科興疫苗，委員會收到科興第一及第二期臨床數據，並指看到數據後疫苗在安全性方面可接受；而就第三期數據，經討論後，委員會認為疫苗存在效益，並看到疫苗有其效用，最後委員會認為疫苗在安全性可接受及安全性高，效用方面在巴西研究應該可以減低新冠病毒的感染。

劉澤星續指，委員會在討論時有兩個問題希望科興回答及提供更多資料，包括委員會希望知道兩劑疫苗相隔14日和28日接種的效果；以及問到注射疫苗是否出現併發症或病毒抗體，故將會向科興收集更多數據，並指將會在兩星期內再次開會決定是否批准緊急使用。許樹昌補充指，希望知道兩劑疫苗相隔多少日的保護效果為最佳，故希望科興能夠清楚交代相關資料。

食物及衞生局局長陳肇始日前表示，科興已向政府提交部分曾交國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，稱政府因應新冠疫苗接種的迫切性，豁免科興在醫學期刊刊登研究數據的條件。特首林鄭月娥昨日（9日）表示，在有足夠的理據而需緊急使用新冠疫苗時，藥廠可豁免提供其中一樣資料，又呼籲市民要客觀、科學看待有關事件。

同場加映，《TOPick診症室》講解腦幹中風死亡風險高，患者或易忽略先兆，即睇最新一集：

【疫苗香港】政府已收到科興部分三期臨床試驗數據　疫苗種類比較科興+復星/BioNTech+阿斯利康【即日不斷更新】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠疫苗】每間疫苗接種中心由26名公務員出任行政人員　18間一日薪酬津貼額料涉約22萬元
11:53 2021/02/09
【新冠疫苗】每間疫苗接種中心由26名公務員出任行政人員　18間一日薪酬津貼額料涉約22萬元
【新冠肺炎】曾浩輝指不同地方對疫苗應用不同　籲勿誤信超乎常理及違反科學資訊
19:23 2021/02/06
【新冠肺炎】曾浩輝指不同地方對疫苗應用不同　籲勿誤信超乎常理及違反科學資訊
【新冠疫苗】陳肇始稱已收到科興部分三期臨床試驗數據　強調豁免醫學期刊數據非降低標準
12:56 2021/02/07
【新冠疫苗】陳肇始稱已收到科興部分三期臨床試驗數據　強調豁免醫學期刊數據非降低標準
【新冠疫苗】科興疫苗三期數據未刊登國際醫學期刊　林鄭月娥：可豁免其中一種新冠疫苗資料
10:42 2021/02/09
【新冠疫苗】科興疫苗三期數據未刊登國際醫學期刊　林鄭月娥：可豁免其中一種新冠疫苗資料

知多啲

【新冠疫苗】每間疫苗接種中心由26名公務員出任行政人員　18間一日薪酬津貼額料涉約22萬元
【新冠疫苗】每間疫苗接種中心由26名公務員出任行政人員　18間一日薪酬津貼額料涉約22萬元
【新冠肺炎】曾浩輝指不同地方對疫苗應用不同　籲勿誤信超乎常理及違反科學資訊
【新冠肺炎】曾浩輝指不同地方對疫苗應用不同　籲勿誤信超乎常理及違反科學資訊
【新冠疫苗】陳肇始稱已收到科興部分三期臨床試驗數據　強調豁免醫學期刊數據非降低標準
【新冠疫苗】陳肇始稱已收到科興部分三期臨床試驗數據　強調豁免醫學期刊數據非降低標準
【新冠疫苗】科興疫苗三期數據未刊登國際醫學期刊　林鄭月娥：可豁免其中一種新冠疫苗資料
【新冠疫苗】科興疫苗三期數據未刊登國際醫學期刊　林鄭月娥：可豁免其中一種新冠疫苗資料
【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用
【新冠疫苗】澳門市民免費接種國藥新冠疫苗首日　約600人接種均沒出現副作用
疫苗 食物及衞生局 林鄭月娥 陳肇始 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
18:41 2021/02/09
【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
17:10 2021/02/09
【公屋上樓】 港女等候8年獲派40年公屋嫌舊 港女：外面看起來特別不乾净
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人