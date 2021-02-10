鄧炳強等7名遭美制裁現任及前任警務人員　獲頒行政長官公共服務獎狀

▲ 林鄭月娥（右四）向7名現任及前任警務人員，頒發行政長官公共服務奬狀。（政府新聞處）

美國在去年起，先後制裁多名中港官員，其中包括多名現任及前任警務人員，如警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰、等共7人。特首林鄭月娥今日向7名現任和前任高級警務人員，頒發行政長官公共服務獎狀，以表揚就維護國家安全的重大貢獻。

政府在今日就7人的嘉奬刊憲，頒授典禮則在禮賓府舉行。政府表示，警務處為準備落實港區國安法及成立國家安全處，在極短時間內完成籌備，並制定管理與行動的策略、程序指引，而過去多月，負責的警務人員也展示卓越領導才能、專業質素、敢於擔當的精神，堅定不移地履行維護國家安全的職責。

政府又指，今次獲嘉奬的7人，為維護國家安全、保障一國兩制全面貫徹落實而作出個人犧牲，表現出不屈不撓、無畏無懼的堅定立場，特首對其工作充分肯定，予以嘉奬。

嘉奬名單以下：

前處長盧偉聰

處長鄧炳強

副處長（國家安全）劉賜蕙

國家安全處處長蔡展鵬

助理處長（國家安全1）簡啟恩

助理處長（國家安全2）江學禮

國安處高級警司李桂華

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記者：陳宛彤