模範主人｜張敬軒為患病愛犬聘5位家傭服侍　出早餐post原來只為一個理由【有片】

▲ 張敬軒自爆出家傭「遮遮」的暗黑早餐post，原來只為一個理由。

張敬軒的早餐post，成為了近期的城中熱話，就連他的家傭「遮遮」也忽然紅起來，備受關注，更被軒仔封為早餐界KOL。但張敬軒坦言，公開這些暗黑早餐的目的不為公審，只是希望為大家帶來歡樂，他說︰「我覺得能夠逗大家開心是種福氣！」他更道出聘請姐姐的真正原因。

▲ 張敬軒喜歡小動物，對小動物甚至比對人還好。（取自張敬軒IG）

張敬軒自去年10月聘請了一名外傭「遮遮」之後，便開始在社交平台跟大家分享他的早餐周記。

帖文記錄這位工人姐姐為他炮製的「健康清淡早餐」，為大家帶來不少話題，而自此軒仔走到街上，別人都會好奇問他吃了甚麼早餐，他表示得到大家的關心，感覺幸福無比呢！

▲ 軒仔不時在社交平台跟大家分享工人姐姐為他準備的「健康清淡早餐」。（取自張敬軒IG）

無意公審姐姐

而事情的來龍去脈是這樣的︰

其實這個姐姐是請回來照顧我父母的，因為她懂得說國語，在台灣工作了20年。我一聽到台灣，心想食物很好吃，廚藝應該不錯吧！但原來她在台灣是照顧患病臥床的老人家，她第一天來上工我就開始吃白粥和麵包，吃了個多月，某一天我想我這樣吃下去生命會否有危險呢？然後我突然有天發現，今天又是腐乳，我究竟吃了多少天腐乳，我再吃這些發酵食品會否生cancer呢？ 由那天開始我就拍照post上網，告訴大家這是我今天的早餐，但整件事其實是尋開心，我不是要拿她來公審，我只是覺得很好笑，我覺得她很有趣。

軒仔還稱讚工人姐姐節儉慳家，會挑選價錢較經濟的食物︰「有天她買了一堆牛角包和一堆鬆餅回來，那些鬆餅你由港島區拋到元朗也不會散，我不知道她從哪裏買回來。」想聽軒仔親口說？

為患病愛犬請5工人

原來軒仔高峰期有共5個工人姐姐，他坦言，自己的起居很簡單，若非家中有寵物，他根本毋須聘請工人。

只因為自己經常不在家，擔心寵物缺乏照顧，而最重要是因為大狗「細佬」患病，前年更病得嚴重，除需要工人24小時輪流看守，更因為體重80多磅的細佬不能走路，每次出外看醫生時上、落車，需要4個人才能把牠抬起。軒仔說︰

牠感到痛的時候會一直叫，我和兩、3個工人就輪流幫牠熱敷和抹身，然後牠突然間在家打一個乞嗤，就會整個客廳都是血，需要工人姐姐幫手處理，還要送牠到寵物醫院急救，但要4個人合力才能抬牠上車。

軒仔視細佬如兒子，為了牠，更特別買了一架七人車，還在內安裝了急救設備，但因為細佬年紀大，所以軒仔決定不為牠做任何積極的治療。

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細佬去年離開之後，軒仔的另一隻愛犬「肥妹」亦患重病，肥妹屬哥基品種，患上了一種「DM」症，即等同人類的漸凍症。

牠現在不能走動，所以要兩個工人24小時照顧牠。有時你會覺得牠們很可憐，有病不懂得說出口，所以我跟爸爸媽媽都一樣，對小動物比對人還好。

搞笑是表演者使命

這幾年大家都會發現軒仔不時走搞笑路線，又扮女人又惡搞藝人，當中軒仔其實有個使命，

年輕的時候，你會較多將焦點放在自己身上，但近年我的想法轉變了，我覺得我是一個entertainer，我要令大家開心，無論我自己開心與不開心也好，又是那一句，我令到別人開心，別人開心我就開心，這就是我這幾年工作的心態。

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而軒仔的早餐post出發點就是這樣，只為大家帶來多一點歡樂，當他看到留言說「笑死我了」、「我今天在公司其實也不太開心，但看完你的post我感覺好了很多」他就滿足，他說︰「我覺得能夠逗大家開心其實是種福氣！」

後記︰

張敬軒不時將「別人開心，我就開心」掛在口邊，筆者相信他的確無時無刻以此為使命。整個訪問，軒仔嘗試用最生動有趣的說法來回答筆者的問題，每當他看見筆者笑得彎下腰還眼水直流，他就會更加肉緊說得更加起勁，臉上還露出一臉滿足表情。在此謝謝他為在場的工作人員帶來無限歡樂！

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記者︰Maria