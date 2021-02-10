【新春掃年貨】海味店第二代教揀+發花膠 浸發時可加一樣食材辟腥
休閒消費 15:51 2021/02/10
繼海參後，開業35年的德信參茸海味行第二代掌舵人方健銘（Henry），會教大家揀賀年海味─花膠，兼且過幾招浸發貼士給大家，輕輕鬆鬆過牛年。
花膠種類多
花膠中以白花膠最名貴，營養價值最高，但口感不及其他。扎花膠及黃花膠同樣具口感，會愈煲愈厚。鱈魚膠則最大路，經濟實惠。而雞泡膠就最適合孕婦生B後食用，有助傷口復元。
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揀選方法︰
靚花膠要留意花膠是否大隻或厚身，可聞聞有否海水味。如花膠上有血絲屬正常，即沒有加漂白劑。
Henry亦說老人家喜歡將花膠用薑出水，認為可辟走腥味，只需約25分鐘，比海參簡單，或可先將花膠筒放大桶中浸水1日1夜，水要浸過所有花膠，再用薑出水，這樣花膠會較快腍身。
儲存方法︰
與海參相若，已浸發的花膠可分批放保鮮袋擺冰格急凍，每次取一包用，可擺放兩至三個月。
浸發方法：
1．花膠先用水沖洗，除去表面灰塵。
2．盛一鍋凍水，放入花膠，水一定要浸過全部花膠。
3．加6至7片薑後開火煲，水滾後轉中火煲30分鐘，撈起。
德信參茸海味行
地址：旺角廣東道1084號地下
電話：9162 9485
記者︰黃依情