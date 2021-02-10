【新春掃年貨】海味店第二代教揀+發花膠　浸發時可加一樣食材辟腥

繼海參後，開業35年的德信參茸海味行第二代掌舵人方健銘（Henry），會教大家揀賀年海味─花膠，兼且過幾招浸發貼士給大家，輕輕鬆鬆過牛年。

▲ 花膠種類繁多，豐儉由人。

花膠種類多

花膠中以白花膠最名貴，營養價值最高，但口感不及其他。扎花膠及黃花膠同樣具口感，會愈煲愈厚。鱈魚膠則最大路，經濟實惠。而雞泡膠就最適合孕婦生B後食用，有助傷口復元。

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揀選方法︰

靚花膠要留意花膠是否大隻或厚身，可聞聞有否海水味。如花膠上有血絲屬正常，即沒有加漂白劑。

Henry亦說老人家喜歡將花膠用薑出水，認為可辟走腥味，只需約25分鐘，比海參簡單，或可先將花膠筒放大桶中浸水1日1夜，水要浸過所有花膠，再用薑出水，這樣花膠會較快腍身。

▲ 除燉湯外，不少人喜歡將花膠製成花膠扒，啖啖肉是至高享受。（資料圖片）

儲存方法︰

與海參相若，已浸發的花膠可分批放保鮮袋擺冰格急凍，每次取一包用，可擺放兩至三個月。

浸發方法：

1．花膠先用水沖洗，除去表面灰塵。

2．盛一鍋凍水，放入花膠，水一定要浸過全部花膠。

3．加6至7片薑後開火煲，水滾後轉中火煲30分鐘，撈起。

▲ 盛一鍋凍水，放入花膠，水一定要浸過全部花膠。

德信參茸海味行

地址：旺角廣東道1084號地下

電話：9162 9485

記者︰黃依情