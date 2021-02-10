【新冠肺炎】再多46名確診病人康復出院　22人情況危殆

▲ 和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增17宗確診個案，全屬本地感染，當中有4宗源頭不明個案，其餘13宗個案與早前的個案相關，另初步有少於20宗初步確診個案。食物及衞生局局長陳肇始教授、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午見記者，交代最新疫情。

劉家獻表示，再有多兩名公立醫院病人離世，一名87歲長期病患男病人（編號：10578）昨日下午6時54分在伊利沙伯醫院離世；另一名88歲長期病患女病人（編號：10238）今日在廣華醫院離世，她在1月25日因氣促送到廣華醫院，及後確診，病人病情持續惡化，最終延至今早8時05分離世，累計有183名確診病人在公立醫院離世。

截至今日早上9時，過去24小時錄得41宗呈報個案，有46名病人出院，至今共有10,022人康復；現時仍有450名病人在24間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中22人危殆、21人嚴重、407人情況穩定。

醫管局指，現時該局正在使用1,237張負壓病床，佔用率53%；而負壓病房則有679間正在使用，使用率為65%。

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記者：曾卓鋒