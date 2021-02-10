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【新冠疫苗】劉澤星指疫苗專家委員會十分用心審視科興疫苗數據　冀市民對專家有信心

社會 17:39 2021/02/10

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(程志遠攝)

新冠疫苗最快本月抵港，疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議，委員會召集人劉澤星教授及委員許樹昌教授於會議後見記者。

委員會召集人劉澤星表示，會上討論到科興疫苗可否批准在香港緊急使用科興疫苗，委員會收到科興第一及第二期臨床數據，並指看到數據後疫苗在安全性方面可接受，惟仍有部分數據包括相隔14天及28天的接種的效果及抗體問題等希望科興可以提供更多數據。

科興第三期的臨床報告至今仍未刊登於國際醫學期刊，被問到為何專家仍會覺得安全性是可以接受，劉澤星強調12名專家委員看數據時會根據科學方法作審視，又指雖然部分第三期數據仍未於國際醫學期刊刊登，惟第一、二期數據已刊出，專家委員會在審視數據時會十分用心，亦會如科學期刊般審視數據的方法處理，希望市民要對專家的專業有信心。

新冠疫苗知多些，即看衞生防護中心拆解是與非：

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記者：郭詩詩

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