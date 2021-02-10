【英勇護妹】母親遭持槍劫匪挾持毆打　14歲女兒英勇護妹揮鐮刀擊退歹徒

▲ 哥倫比亞日前發生驚險搶劫案，母親遭搶匪挾持毆打，14歲女兒英勇揮刀擊退歹徒。

哥倫比亞日前發生驚險搶劫案，2名持槍劫匪闖入雜貨店，挾持女老闆。老闆14歲女兒見母親遭強行拖走，英勇揮刀追斬劫匪，保護身後2歲妹妹，最終成功擊退歹徒。

根據外媒報導，事件發生在首都Rafael Uribe Uribe區，從閉路電視片段可見，1名頭戴電單車頭盔的蒙面男子，走進一家雜貨店，向母女兩人拔槍示意搶劫。女老闆大驚，試圖擋着搶匪去路，卻反遭挾持，遭歹徒強行拖走並毆打。

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女兒見狀英勇地拿起放置在收銀處附近的鐮刀，不斷揮刀追斬劫匪，母親則緊緊抓住搶匪的手臂，阻止他開槍。少女不斷揮刀，最終成功擊退歹徒，兩名男子狼狽逃出店外。

少女母親頭部受傷及手臂中槍，隨即被送往醫院治療，幸無大礙。少女指槍劫案非首次發生，「他們以前也搶過媽媽的房子，所以我下定決心，如果再遇到類似事件，就拿刀去斬他們。」，英勇行為獲當地官員表揚。

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責任編輯︰王明芳