【推廣香港】旅發局邀逾220名海外人士成「超級粉絲」　宣傳香港推動旅遊業復甦

▲ 本地「Hong Kong Super Fans」於新春導賞團中發揮東道主角色，介紹地道新年特色糖 果，讓海外媒體及其他海外Super Fans 了解香港慶祝新春的獨特地道文化。（旅發局提供）

旅發局將邀請逾220名分別來自本地、亞洲、大洋洲、歐洲及美洲等20個客源市場的海外人士，加入成為「Hong Kong Super Fans」，以宣傳香港及維持國際曝光度，幫助推動旅遊業復甦。

旅發局總幹事程鼎一表示，「Hong Kong Super Fans」是旅發局推動旅業復甦的重要組成部分，預計疫情過後，最先重臨的會是喜愛香港，或與香港有聯繫的旅客，希望借助這班來自本地、內地及海外、香港忠實擁躉的力量，早在開關前便為香港做好口碑，從而鼓勵其他旅客日後盡快來港看看。

點擊圖片即睇旅發局如何透過「Hong Kong Super Fans」宣傳香港：

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本身是法國前總理兒子的潘雅德（Arthur de Villepin）是其中一位獲邀的「Hong Kong Super Fans」，他雖然在美國出生，又先後在印度、英國生活，但最終選擇來到港發展，不僅已取得「三粒星」，更在港設立Villepin 畫廊。他認為香港是亞洲重要的藝術文化中心，有很多國際級的藝術展覽及藝廊，希望在疫情過後，可以邀請法國的朋友來港感受獨特的藝術氣氛。

旅發局新春導賞團短片，即睇：

旅發局會為「Hong Kong Super Fans」的成員安排不同的活動，包括網上導賞團，了解本地景點及地道習俗，亦會邀請來自內地、東南亞、日本、南韓、印度、澳洲、歐洲、美

加等媒體參加。

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記者：陳曉瑩