【愛和樓爆疫】太和邨愛和樓14樓三個單位爆疫　防護中心憂橫向傳播同層須撤離

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日新增17宗確診個案，全屬本地個案，包括4宗感染源頭仍未明，亦有13宗與早前確診個案相關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指太和愛和樓今日新增3宗確診個案，當中2人居14樓，現時已有3個14樓的單位爆疫，憂現橫向傳播，建議同層其他居民撤離，現正向居民解釋。

張竹君稱，今日新增4宗不明個案，包括鰂魚涌惠利大廈錄得1宗確診個案，居05室單位；元朗八鄉羅屋村及祟正新村各錄得一宗個案。

另外，張竹君稱，太和邨愛和樓2月7日已發公告須強制檢測，現時陸續檢出確診個案， 至今已確診3宗，包括2宗居14樓，同層早前亦曾錄得個案，至今14樓已有3個單位受影響；餘下一宗則並非14樓，現時太和邨愛和樓已有4個單位爆疫。

她認為，4個爆疫單位中有3個都於14樓，當層出現橫向傳播風險，或屬早前環境污染播毒，已叫相關部門清洗及取環境樣本檢測；又指擔心有居民仍處於潛伏期，建議將14樓同層其他居民撤離，現正向同居民解釋。

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記者：陳正怡