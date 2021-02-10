【新冠疫苗】立橋人壽免費為20萬港人提供注射保障　身故可獲6位數恩恤金【內附金額及登記連結】

▲ 港府將安排市民接種新冠疫苗，立橋人壽免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」予20萬港人。 （經濟日報資料圖片）

港府即將展開全民自願接種新冠疫苗計劃，但不少人對疫苗效用及副作用有保留。立橋人壽保險有限公司（「立橋人壽」）今日（10日）宣佈，免費為20萬港人提供疫苗注射保障，如接種後兩星期內不幸身故，可獲30萬元恩恤金。

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立橋人壽指，計劃將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」，受保障市民若在政府醫院或政府認可的私家醫院和診所接種新冠肺炎病毒疫苗後14日內，因接種疫苗後直接引起嚴重副作用而不幸導致身故，公司將會提供港幣30萬元的身故恩恤金。

立橋人壽續稱，計劃不設年齡限制，即日起至今年6月底接受港人登記（有關連結：按此），成功登記的首20萬名香港市民，即可獲得相關保障，合資格申請人登記後會收到短訊或電郵，確認登記成功及生效日期，保障期由成功登記日起至今年6月30日。

▲ 立橋人壽將為20萬名香港市民免費提供「新冠肺炎病毒疫苗接種保障」。（立橋人壽提供）

立橋保險集團控股有限公司行政總裁陳健波表示，新冠肺炎病毒疫苗為對抗疫情帶來希望，然而亦有市民擔心接種疫苗的潛在風險及副作用，為鼓勵市民接種疫苗並提供適切保障，公司決定推出有關計劃，與香港市民一起同心抗疫。

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記者：陳曉瑩