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【情人節】龐卓欣與男友山頂廣場放閃　Ada表示牛年寄情工作不會閃婚

娛樂 16:38 2021/02/10

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龐卓欣與男友放閃。

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick愛得甜蜜，早前更孖男友到山頂廣場拍拖放狗行大運。適逢情人節將至，二人順道挑選情人節禮物，享用餐廳美食，隨後更欣賞維港夜景，夠晒浪漫，高調放閃。
 
現在專注KOL發展的龐卓欣常在社交平台放閃，經常大騷男友Patrick的拍拖生活。她與男友到山頂廣場行大運，表示是二人拍拖放狗的浪漫好地方。

龐卓欣甜絲絲說：「我每天都很喜愛到山頂廣場與愛犬一起散步，這裡除了有露天大型草地外，還提供一系列寵物友善設施，而且每逢周末，男友總是陪伴著我們。」Ada坦言是獨生女，在6歲時，媽媽帶了一隻狗回家伴著成長，所以擇偶條件一定是愛狗之人。

互為對方挑選情人節禮物

今年大年初三同樣是情人節，他們互相為對方挑選禮物，她說：「我最開心是愛犬可以進入商場，與我們一起shopping。」有說有笑，羡煞旁人。
 
不過究竟情人節將怎樣慶祝，Ada望著男友鬼馬地說：「還不知道。（男友會否求婚成功便閃婚？）我不會閃婚，現階段不急於結婚，順其自然吧！」二人不忘祝願有情人甜甜蜜蜜。

至於新年新願望？她則表示：「最重要是大家健健康康，開開心心！至於事業方面，我會專注於KOL方面發展，由於去年疫情關係，工作或多或少都受到影響，在這段期間，我有私人教授唱歌，有部份學生會在三月參加網上比賽，我都會幫助他們加緊練習，取得好成績。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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