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2021農曆新年︱The Korner. 推平安跨年祭三重賞優惠　精選熱賣系列$388起+會員專屬折扣

休閒消費 18:08 2021/02/10

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The Korner. 推岀 2021 新春大優惠。(相片由 The Korner. 提供)

本地鞋履品牌 The Korner. 推岀 2021 新春大優惠，「足履」平安跨年祭三重賞優惠活動，全店鞋款將以勁減優惠岀售。而 The Korner. Club 會員更能獲得，買兩對額外 8% off、買三對額外 12% off的獨家專屬優惠，此外，為方便大眾在家亦能舒適購物，於官方網站該購鞋履運費全免。

點擊大圖了解The Korner.優惠詳情：

    點擊圖片放大
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精選靴子系列

由 The Korner. 精心打造的精選靴子系列，不論是方頭的設計配上簡約的銀扣拉鏈作點綴的大熱靴款 Karl Zip Boots （$488HKD），或是環保與時尚並重的 Karl Knit Boots （$488HKD） 和 Karl Slim Boots （$588​HKD），均是每個時尚女生新春穿配的 Must Buy Item 。

永續時尚系列

運用針織物料打造岀 Karol Knit Heel （$488​HKD） 和以純素皮革為主的 Kenni II （$488​HKD） 系列透過結合創新技術，用於鞋子上的純素皮革，均以樹脂纖維打造而成，樹脂纖維能快速分解，而且因纖維非常強韌，十分耐穿。而以綿線及橡膠結合而成的針織物料，則為顧客帶來透氣軟身的舒適感。

長期熱賣系列

又平又舒適的 Kayi Flat （$388​HKD） 系列，素來有 The Korner. 入門鞋款之稱，雙搭帶的設計，為你帶來完美舒適的穿配體驗，為 The Korner. 2020年十大熱賣款之一，絕不能錯過。

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責任編輯：張懿慧

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