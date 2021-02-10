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【求職技巧】年後想轉工？專家教路善用LinkedIn平台擴人際網絡

社會 16:55 2021/02/10

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

不少打工仔計劃在新一年轉工，有職場專家就分享求職技巧，以增加成功率。

農曆新年將至，不少打工仔計劃新一年轉工，在職場上尋找新發展機會。但目前就業市場競爭激烈，轉工需要有一定技巧。有職場專家分享求職技巧，以增加成功轉工機率。

Career Chasers Members Club負責人Latesha Byrd指出，在求職時切記過於心急，投寄履歷表之前，首先要清楚個人對職業的需求。他提議，求職者可先列舉個人清單，例如列出讓自己感到興奮的事情，理想的工作環境，期望的團隊合作模式與企業文化等。

當了解職業需求後，求職者可進一步更新個人履歷表。招聘平台Knac創辦人兼行政總裁Ariel Lopez分享，求職者在履歷、LinkedIn帳戶及社群媒體的內容需保持一致，向不同企業僱主盡量表達自己能勝任該職位的能力。

現時不少僱主喜歡利用LinkedIn平台物色僱員。Latesha Byrd提議，求職者應善用LinkedIn平台來建立人際網絡。除了加入專業組織、參加虛擬會議或活動之外，也可以檢視自己的 LinkedIn朋友，查看是否有朋友正從事自己有意投身的企業。另外他也指出，現時不論任何行業僱主，都會看重求職者的溝通、客戶服務、客戶關係、解決衝突與創新思維能力，建議他們可在履歷表及面試中，展現上述技能。

另外，在面試過程中，不少求職者會被問及轉工理由。有專家就建議，除了解釋離職原因之外，也應清楚表達過往的工作經驗如何幫助該職位，以增加說服力及提高錄用機會。

責任編輯：李寶如

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