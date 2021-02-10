【囝囝女女730】沈殷怡岑日珈拍《財神到》　Lokman＋Tiger＋Alton＋Frankie唱賀年歌

▲ ViuTV節目《囝囝女女730》主持Lokman、Tiger、Alton、Frankie @ MIRROR、沈殷怡與岑日珈，日前親赴海港城拍攝《財神到》MV。

牛年將至，一眾ViuTV節目《囝囝女女730》主持Lokman、Tiger、Alton、Frankie@MIRROR、沈殷怡與岑日珈，日前親赴海港城拍攝《財神到》MV，精彩片段將於年初一（12日）晚播出。

拍攝當天，現場有多條金龍醒獅坐陣，眾主持載歌載舞，向觀眾傳遞新春喜慶。

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MIRROR四位成員均認為舞龍舞獅的場面非常震撼，而Tiger則是首次參與舞龍舞獅的拍攝，他指：「好尊重舞龍舞獅嘅師傅，喺大熱天時拎住獅頭真係好辛苦」。

至於今年新年如何度過，Alton表示：「自己是家中的『食物機器』，每年新年都會瘋狂吃蘿蔔糕、芋頭糕。」

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沈殷怡則表示：「今年工作太忙，少了陪在他們身邊。陪伴是最好的禮物。」

對於希望牛年有什麼突破，MIRROR隊長Lokman就表示：「希望MIRROR可以12個有機會一齊參與一套喜劇。」

同場加映：Anson Lo+Edan+Tiger+Jer