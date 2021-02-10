【防疫措施】食肆2月18日起可恢復晚市堂食　美容院﹑主題樂園﹑健身室等獲有條件重開【內附條件及詳情】

本港今日（10日）新增17宗新冠肺炎確診個案，創近3個月以來的新低，現行多項防疫措施將於年初六（17日）屆滿。港府今日（10日）公布，若疫情持續放緩，年初七（18日）起，逐步放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，亦容許所有體育場所﹑美容院﹑戲院﹑主題樂園﹑健身室﹑按摩院等多個表列處所有條件重開，其中所有員工每14日要做一次病毒檢測﹑要求入場者及食客使用「安心出行」或登記資料為新增復業必要條件，當局會先為有關人士提供3個月免費檢測。若處所未有遵守新防疫規例，可遭罰停業或禁止堂食3至14天不等。

港府年初七起放寬的防疫措施包括：

所有體育場所（窒內及戶外）﹑美容院﹑健身中心﹑按摩院﹑公眾娛樂場所（表演場地﹑主題樂園﹑博物館﹑公眾展覽﹑戲院﹑家庭娛樂中等）﹑遊樂場所（桌球館﹑公眾保齡球場及公眾溜冰場）﹑遊戲機中心可有條件重開

食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌

食物及衞生局局長陳肇始表示，獲放寬的防疫措施需建基於兩個前設，包括即日至年初七期間，本港疫情未有重大變化，食肆及場所負責人除了要繼續遵守量體溫﹑保持距離﹑提供消毒用品的措施外，亦必須遵守最少2項新增防疫措施，包括：

安排所有員工每14日要做一次病毒檢測，員工要保留相關陰性證明，供執法人員查核，負責人最快可在恢復晚市堂食或復業前7天接受首次檢測，最遲不能遲於恢復晚市堂食或復業後7天。換言之，打算於年初七恢復晚市堂食或復業的食肆或場所，負責人須安排員工明日（11日）至下周一（15日）做第一次檢測，之後「兩周一檢」，員工可選擇到社區檢測中心做檢測，首3個月免費，或到指定郵局﹑港鐵站及醫管局指定普通科門診拎取免費檢測包，再交予收集點

食肆及場所負責人需要求食客及入場人士使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，或登記他的個人資料

陳肇始說，當局亦會向不同業界提出個別要求，加強防疫，以食肆及部分室內場所為例，必須安裝更有利通風裝置，改善空氣流通，有關要求同樣會於稍後納入防疫規例。

她強調，在尚未清零下，恢復晚市堂食及容許場所復業，要小心翼翼及精準防控，若食肆及處所未有遵守新防疫規例，可分別遭罰禁止堂食或停業3至14天不等，視乎感染風險及所帶來的影響而定；而現行的罰則會繼續適用，最高可罰款5萬元及監禁半年。

陳肇始提及，若疫情持續受控，會在農曆新年假期後，會尋求行政會議批准將「限聚令」由上限2人放寬至最多4人，與食肆每桌4人的安排看齊。

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記者：陳曉瑩