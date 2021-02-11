【賀年攻略】AGA頒獎禮大豐收有新目標 　《造星II》Mike+趙浚承+石山街分享過節美食【有片】

▲ AGA率環球唱片師弟師妹一同賀年。

唱作人AGA（江海迦）今年初在《叱吒樂壇頒獎禮》首度摘女歌手金獎，出道8年的AGA，這個農曆年帶同環球師弟師妹，包括《全民造星II》Mike（曾比特）、二人組合石山街，以及趙浚承（Gary），齊齊為TOPick拍攝賀年相，並許下新年願望。

AGA今年以師姐身份，帶著同公司新人拍賀年特輯，對於過年，各人有不同期待。大師姐AGA道：「我最期待放假，雖然過去經驗只有年初一有假放，但這天可以跟家人相聚吃飯，平時工作忙未必可常見面，人愈大更珍惜這些難難得的相處時光。」

▲ （左起）組合石山街、AGA、Mike、Gary拍賀年特輯。（黃建輝攝）

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過年過節特別多美食，AGA自言最喜歡年糕炒蛋、南乳煮齋，雖然之後又要煩惱減肥，但還是忍不了口。

《造星》Mike：親戚常問我幾時剪髮

講到拜年，一班師弟妹都期待可以逗利是，但也怕遇上尷尬的長輩問題。參選《全民造星II》因入樂壇的Mike，笑言：「親戚通常都會問幾時結婚，工作如何呀，其實我不大擅長回答，也未找到如何可以得體地答。」

留有一頭爆炸頭的Mike，又稱：「親友問得最多是我有否洗頭，幾時去剪，因為長輩通常喜歡乾乾淨淨，我便只好說是個人標記，不能剪。」

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AGA稱幸而她的家人都比較開明，很少問她尷尬問題。「家裡媽媽或婆婆，都好支持女性可以多做自己喜歡的事，不一定要太早結婚生子，所以我都挺幸運。」

組合石山街出道前，曾在年三十晚做演出，至今難忘；Gary就很懷念小時候家裡很熱鬧的過新年，至現在看到親戚的小朋友來拜年，才發現自己真的長大了。

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▲ AGA指自己希望能為樂壇帶來更多貢獻。（湯炳強攝）

不怕跟Gin Lee比較

提到新一年願望，在頒獎禮大豐收的AGA，期待今年可集中做更多優秀作品，也很期待可以重開去年因疫情取消的了紅館個唱。

近年常被媒體把她跟同公司的Gin Lee比較，AGA坦言：「其實這樣對我們都不公平，大家是好努力在自己範疇發展，除了同公司，其實沒東西相似，故互相比較會抹殺我們的努力，我更希望樂迷不如拿廣東歌跟外國音樂比較，期待有更多人將廣東歌推到更遠地方。」

同場加映：Gin Lee訪問