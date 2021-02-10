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【封區檢測】政府農曆年間不會突擊封區　至今曾封區26次揪出至少18宗確診

社會 17:48 2021/02/10

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（資料圖片）

本地疫情持續，今日（10日）新增17宗確診個案，屬近3個月以來新低，全屬本地個案，不明源頭佔4宗，累計10,711宗病例。民政事務局局長徐英偉、食物及衞生局局長陳肇始於疫情記者會，交代政府「突擊封區」最新安排。政府稱，農曆年假期間不會突擊封區或圍封大廈。

徐英偉稱由1月23日至今，政府曾進行26次封區檢測，涉及約200座大廈，受影響市民2.5萬名，需接受檢測。政府最後找出18宗確診個案。他稱政府希望藉著封區檢測及執法行動，目的希望在社區找出隱形患者，截斷區內傳播鏈，釋除居民疑慮。

他提到，過去兩周錄230多人，未在限期前進行強制檢測，已向相關人士發出5,000元定額告票。他強調違例者會被嚴格處理，政府未來將加強執法。他未有回應記者提問，關於封區檢測會否設失敗指標，但歸咎倘有聲音把抗疫工作「政治化」，他形容「咁先至係擾民，唯一敵人係呢隻菌。」

陳肇始認為「封區」策略成功，行動進行後，確診數字一直回落。而過去7天，本港每日平均確診26宗，比起1月24日高峰跌了六成，她感謝社會各界努力抗疫。陳肇始又稱，封區揪出確診陽性比率0.08%，數字不算低，形容「截得一個得一個」。

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記者：吳卓峰

 

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